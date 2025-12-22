Fostul ministru al Finanţelor, Adrian Câciu, a găsit ironic că unii magistraţi pensionari critică acum sistemul judiciar, deși atunci când aveau probleme nu spuneau nimic și au ieşit la pensie cu 40.000 de lei. El a explicat că adevărata reformă a justiţiei nu s-a făcut încă și că timp de doi ani s-a discutat doar despre pensiile magistraţilor.

Câciu a adăugat că unii dintre cei care acum se plâng de corupţie au fost de acord să tacă pentru a primi pensii mari. Totodată, el a spus că este bine că magistraţii se plâng acum la Cotroceni pentru că asta arată că sunt necesare legi mai bune.

„Realitatea este că adevărata reformă a justiţiei nu s-a făcut încă. Am discutat doi ani de zile doar despre pensiile magistraţilor, vedem pe unii care sunt pensionaţi cu 40.000 de lei cum spun cât de corupt e sistemul, dar le-a convenit să iasă cu 40.000 pensie şi să tacă atunci când aveau problemele de care se plâng acum la Cotroceni”, a afirmat Câciu.

Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a spus că președintele Nicușor Dan nu poate organiza un referendum în justiție și nu poate demite CSM pentru că aceste atribuții nu îi aparțin.

El a explicat că judecătorii care se plâng acum că ar fi fost obligați să ia anumite decizii ar fi trebuit să spună asta atunci, nu abia acum. Zegrean a precizat că președintele poate participa la ședințele CSM și poate încerca să obțină o hotărâre pentru o consultare, dar fără acordul CSM, nu poate organiza singur o astfel de consultare. Potrivit lui, judecătorii nu trebuie să se teamă, pentru că legislația le protejează drepturile și independența, iar doar CSM-ul îi poate sancționa, nu președintele instanței.

„Încă nu se încalcă, se grăbesc domnii cu suspendarea. Constituția spune că daca președintele a comis fapte grave prin care încalcă Constituția, încă nu le-a comis, doar le-a propus. Cred că președintele a folosit un termen greșit, că referendum nu poate să facă, nu avem reglementat referendum pe profesii. Consultarea e complicat de făcut, dar nu imposibil. Președintele poate să participe la ședințele CSM și să le conducă. Acolo ar trebui să încerce să obțină o hotărâe a CSM-ului să organizaze o astfel de consultare. Nu are cum. Fișa postului e în Constituție, el nu are alte atribuții decât acelea din Constituție, atât poate să facă. Și nu îi înțeleg nici pe judecătorii care vin acum și spun că au fost obligați să dea nu știu ce soluții, de ce nu au spus atunci? Dacă o făceau nu se ajungea aici. De ce se tem judecătorii? Legislația e suficientă pentru a le apăra drepturile și independența, ei nu sunt supuși nimănui, președintele judecătoriei nu este stăpân peste ei, numai CSM-ul poate să îi sancționeze”, a explicat Zegrean în cadrul unei intervenții TV la Antena 3 CNN.

Legat de afirmația lui Dan că unii judecători ar fi cerut să fie luați din benzinării pentru a ajunge la consultările de la Cotroceni, Zegrean a spus că, dacă sunt atât de fricoși, nu trebuiau să aleagă meseria de judecător și ar fi fost mai potrivit să fie preoți sau călugări. Conform lui, judecătorii nu se tem de criminalii pe care îi condamnă, ci de șefii lor, și că în cei 45 de ani de activitate nu a văzut pe nimeni sancționat de un șef pentru că a luat o decizie greșită.

Zegrean a mai spus că nu există motive pentru suspendarea lui Dan, pentru că președintele poate fi suspendat doar pentru faptele comise, nu pentru intențiile sale. În privința posibilității ca membrii CSM să plece „de urgență”, el a explicat că nu se poate și că revocarea lor este posibilă doar individual, nu pe toți odată, iar încercarea de a-i revoca simultan este sortită eșecului.