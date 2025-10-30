MAI a precizat că afirmațiile apărute în spațiul public nu au fundament tehnic și nu reflectă realitatea din infrastructura operată de minister.

Potrivit instituției, toate componentele critice ar fi certificate și auditate periodic de către entități competente în securitate cibernetică, conform legislației naționale și standardelor din Uniunea Europeană.

„Aceste informații sunt neadevărate, lipsite de fundament tehnic și nu corespund realității privind infrastructura de securitate a sistemelor operate de MAI. Toate componentele sunt certificate și auditate periodic de către instituții competente în domeniul securității cibernetice, în conformitate cu legislația națională și standardele europene aplicabile. Dezvoltarea capacității de emitere a CEI s-a realizat cu respectarea principiului security by design”, transmite MAI.

Instituția a arătat că, de la proiectare până la testare, au fost aplicate măsuri de securitate pentru protecția datelor personale. MAI a subliniat că sistemul ar respecta integral Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), legislația națională privind protecția datelor și cerințele de securitate cibernetică aplicabile în spațiul european.

În plus, ministerul a indicat că procesele de stocare și prelucrare a datelor s-ar desfășura exclusiv pe teritoriul României, în infrastructuri guvernamentale securizate, fără acces al unor terți neautorizați.

„Sistemul respectă pe deplin Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal și toate standardele de securitate cibernetică impuse la nivel european. Datele cetățenilor români sunt stocate și procesate exclusiv pe teritoriul României, în infrastructuri guvernamentale securizate, fără acces ale unor terți neautorizați”, adaugă instituția.

În acest context, ministerul a solicitat celor care preiau subiectul să verifice acuratețea informațiilor înainte de difuzare. MAI a afirmat că unele narațiuni recente ar proveni din interpretarea greșită și malițioasă a unor declarații făcute în Marea Britanie, fără legătură cu proiectul CEI din România.

Instituția a susținut că astfel de afirmații pot afecta încrederea publicului într-un proiect național esențial pentru modernizarea serviciilor publice și a insistat că serviciul de justiție și administrarea identității se fac în baza legii și a standardelor de securitate aplicabile.