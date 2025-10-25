Din cuprinsul articolului Nina Iliescu, femeia care a influențat din umbră deciziile fostului președinte Ion Iliescu

Potrivit Laviniei Betea, partenera de viață a fostului președinte ar fi avut un rol asemănător cu cel jucat de Elena Ceaușescu lângă soțul ei, însă între cele două femei ar fi existat o diferență esențială: în timp ce soția dictatorului și-ar fi dorit mereu puterea și ar fi interferat cu ea, Nina Iliescu ar fi preferat discreția, rămânând mai mereu în umbră.

Istoricul a explicat că Nina Iliescu a fost iubita, aliata, confidenta și sfătuitoarea lui Ion Iliescu, însă trecutul ei ar fi rămas, în mare parte, necunoscut. Fostul președinte recunoștea public, potrivit Laviniei Betea, că soția sa îi oferea cele mai pertinente opinii și cele mai bune sfaturi. Inclusiv în anii puterii, acesta le-ar fi spus celor din jur că informațiile și sfaturile cele mai valoroase le primea de la Nina Iliescu.

Cei doi s-au cunoscut în anul 1947, la Uniunea Asociației Studenților din România, iar de atunci au rămas nedespărțiți timp de peste șapte decenii. În opinia Laviniei Betea, Nina Iliescu și sora ei reprezentau o raritate în epoca stalinistă, ambele fiind studente în URSS, un fapt care, cel mai probabil, ar fi putut fi explicat prin legăturile părinților cu mișcarea ilegalistă.

Istoricul a menționat că Ștefan Andrei, fostul ministru de Externe al lui Ceaușescu, considera neobișnuit faptul că două membre ale aceleiași familii studiau în Uniunea Sovietică. Potrivit unor surse, numele de fată al Ninei Iliescu ar fi fost Bercovici sau Șerbănescu, însă lipsa dosarului de cadre face dificilă stabilirea unei certitudini. Lavinia Betea a adăugat că, potrivit declarațiilor lui Ion Iliescu, părinții Ninei ar fi fost „oameni simpli”, tatăl acesteia murind înainte ca fiica lui să devină studentă.

Istoricul a mai spus că atât tatăl lui Ion Iliescu, cât și cel al Ninei ar fi murit în 1945, o coincidență pe care fostul președinte o menționa adesea ca semn al apropierii lor. Conform lui Ștefan Andrei, faptul că cele două fete au fost trimise la studii în URSS ar fi un indiciu că părinții lor erau, cel mai probabil, apropiați de mișcarea comunistă ilegalistă, dacă nu chiar membri ai acesteia.