Procesul de aderare al Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană stârnește noi tensiuni. Polonia a anunțat că nu va susține o procedură rapidă pentru cele două țări, deoarece acestea trebuie „să îndeplinească toate condițiile”, precum toate celelalte state care au aderat la uniune.

Mesajul a fost transmis de viceministrul polonez Radosław Sikorski, într-un interviu acordat postului RMF FM. Oficialul de la Varșovia a declarat că ideea unei scurtături către aderare, lansată de Comisia Europeană, nu se va concretiza.

Potrivit acestuia, Ucraina trebuie să îndeplinească toate condițiile impuse statelor candidate, așa cum au fost obligate să facă și alte țări care au aderat anterior la Uniunea Europeană.

Radosław Sikorski a subliniat că negocierile cu Ucraina nu vor fi simple și că există domenii sensibile care vor ridica probleme importante. Printre acestea, oficialul polonez a menționat agricultura și transporturile, două sectoare considerate esențiale în discuțiile de aderare.

„Comisia Europeană a lansat ideea unei scurtături către aderare. Acest lucru nu se va întâmpla. Credem că Ucraina trebuie să îndeplinească toate condițiile, așa cum a trebuit și noi ”, a spus viceministrul polonez Radosław Sikorski, potrivit sursei menționate.

Declarația Poloniei este importantă, deoarece Varșovia a fost în ultimii ani unul dintre principalii susținători ai Ucrainei în contextul războiului cu Rusia.

Liderii Uniunii Europene au aprobat în decembrie 2025 deschiderea negocierilor tehnice cu Ucraina și Republica Moldova. Bruxelles-ul recunoaște progresele realizate de Chișinău și Kiev în procesul de reforme.

Cu toate acestea, aderarea rămâne un proces care necesită unanimitatea statelor membre, ceea ce înseamnă că opoziția mai multor guverne poate bloca orice calendar accelerat.

State precum Suedia și Danemarca susțin finalizarea negocierilor până la sfârșitul anului 2027. Totuși, opoziția marilor puteri europene și rezistența manifestată până de curând de Ungaria fac ca o aderare rapidă să fie puțin probabilă în acest moment.

În dezbatere au fost vehiculate inclusiv scenarii privind o aderare parțială sau totală până în 2027, însă aceste variante nu par să aibă sprijin suficient.

Ungaria. Sub conducerea noului premier Péter Magyar, Budapesta își menține opoziția față de o aderare rapidă a Ucrainei atât timp cât țara se află în război.

Parlamentul Ungariei a adoptat recent o moțiune prin care respinge aderarea Ucrainei, argumentând că acceptarea unui stat aflat în conflict ar implica direct Uniunea Europeană în război.

Franța și Germania, considerate motorul Uniunii Europene, resping ideea unor scurtături procedurale. Oficialii celor două state consideră că Ucraina și Republica Moldova trebuie să parcurgă toate reformele necesare. În plus, o aderare rapidă ar putea destabiliza instituțiile europene sau ar putea afecta carierele politice ale actualilor lideri, pe fondul lipsei de sprijin popular pentru o extindere bruscă.

Alături de Franța și Germania, Olanda și Italia au transmis Comisiei Europene că nu susțin modelul aderare întâi, integrare mai târziu, promovat anterior pentru anul 2027. Cele două state cer respectarea parcursului tradițional, bazat pe îndeplinirea strictă a condițiilor de aderare.

La rândul ei, Austria, prin fostul cancelar Karl Nehammer, s-a declarat categoric împotriva unei proceduri accelerate. Viena insistă că Ucraina și Republica Moldova nu trebuie să beneficieze de tratamente preferențiale față de statele din Balcanii de Vest, care așteaptă de mai mult timp integrarea în Uniunea Europeană.

Stat Poziție față de aderarea accelerată a Ucrainei și Moldovei Argumente invocate Polonia Se opune unei scurtături către aderare Toate condițiile trebuie îndeplinite conform procedurii standard; există capitole dificile precum agricultura și transporturile. Ungaria Se opune aderării rapide a Ucrainei Consideră că aderarea unui stat aflat în război ar implica direct UE în conflict. Franța Se opune accelerării procedurilor Susține necesitatea reformelor complete; o extindere rapidă ar putea destabiliza instituțiile europene. Germania Se opune accelerării procedurilor Cere respectarea tuturor etapelor de aderare; există rezerve privind impactul politic și instituțional al extinderii rapide. Italia Respinge modelul aderare întâi, integrare mai târziu Solicită respectarea parcursului tradițional bazat pe condiționalitate strictă. Țările de Jos (Olanda) Respinge aderarea accelerată Cere respectarea procedurilor clasice și îndeplinirea tuturor criteriilor înainte de aderare. Austria Se opune procedurii accelerate Nu acceptă tratament preferențial pentru Ucraina și Moldova față de statele din Balcanii de Vest.

În ciuda sprijinului politic oferit Ucrainei și Republicii Moldova, opoziția mai multor state membre arată că drumul spre UE rămâne unul complicat și dependent de reforme, negocieri dificile și consens politic. În actualul context, o aderare rapidă până în 2027 pare tot mai greu de realizat.