La Bursa din Milano, titlurile listate pe piața italiană au coborât cu aproximativ 26–27%, în timp ce, pe Wall Street, acțiunile au deschis ședința de tranzacționare cu un minus de circa 25%.

Declinul abrupt al Stellantis a tras în jos și alți jucători importanți din industria auto franceză. Acțiunile Valeo și Forvia au scăzut cu peste 1,2%, în timp ce Renault a pierdut mai mult de 3% pe parcursul ședinței.

CEO-ul grupului, Antonio Filosa, a explicat că ajustările anunțate sunt rezultatul unei evaluări prea optimiste a ritmului de electrificare a pieței auto.

„Costurile anunţate astăzi reflectă supraestimarea ritmului de tranziţie energetică, care ne-a îndepărtat de nevoile reale ale cumpărătorilor”, a declarat acesta.

Compania subliniază că nu renunță la investițiile în vehicule electrice, însă strategia va fi adaptată strict cererii din piață, nu unor direcții impuse administrativ.

Stellantis a publicat anticipat o parte dintre rezultatele pentru trimestrul al patrulea și a anunțat că se așteaptă la o pierdere netă pentru întreg anul 2025. În acest context, producătorul auto a decis suspendarea dividendelor aferente anului 2026 și intenționează să atragă până la 5 miliarde de euro prin emisiuni de obligațiuni hibride.

Pentru 2026, compania prognozează o creștere a veniturilor într-un ritm mediu de o singură cifră, alături de o marjă operațională ajustată în ușoară îmbunătățire. Măsurile financiare sunt gândite pentru întărirea bilanțului într-o perioadă marcată de reorganizare profundă.

Procesul de resetare a inclus, în 2025, anunțarea a ceea ce compania a numit „cele mai mari investiţii din istoria operaţiunilor din SUA”: un program de 13 miliarde de dolari derulat pe patru ani. Planul prevede lansarea a 10 modele noi, eliminarea produselor neprofitabile și restructurarea lanțurilor de producție și control al calității.

În cadrul acestei strategii, Stellantis intenționează să creeze aproximativ 5.000 de noi locuri de muncă în Statele Unite.

În a doua jumătate a anului trecut, grupul a raportat o creștere a cotei de piață în SUA la 7,9% și menținerea poziției a doua în Europa extinsă. Pierderea estimată vine însă într-un context mai larg, în care rivali precum Ford și General Motors au anunțat, la rândul lor, ajustări de 19,5 miliarde, respectiv 7,1 miliarde de dolari, în principal din cauza recalibrării investițiilor în vehicule electrice.

Tot vineri, Stellantis a anunțat vânzarea participației sale de 49% din compania mixtă NextStar Energy, dezvoltată împreună cu LG Energy Solution, care opera o fabrică de baterii în Canada. Partenerul sud-coreean va prelua integral proiectul.

Presiune bursieră prelungită

Acțiunile Stellantis se află sub presiune de mai mult timp: titlurile listate în Italia au pierdut aproape 25% anul trecut și peste 40% în anul anterior, iar de la începutul lui 2026 sunt în scădere cu mai mult de 13%.

Compania urmează să își prezinte noua strategie pe termen lung în cadrul Capital Markets Day din luna mai, iar rezultatele financiare complete pentru anul 2025 vor fi publicate pe 26 februarie.