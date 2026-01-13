Guvernul a obținut resurse suplimentare pentru fermierii români, o clauză de salvgardare în cazul unei variații de 5% a prețurilor și volumelor produselor agricole importate și un control mai strict al respectării regulilor sanitar-veterinare pentru produsele provenite din Mercosur.

MAE explică că procesul de aprobare implică două etape: la nivel european, finalizată prin votul Parlamentului European, și la nivel național, unde legea de ratificare a acordului va fi adoptată de Parlament.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat marți, la solicitarea presei, poziția transmisă de Ministerul Afacerilor Externe privind votul României în privința Acordului Mercosur.

”Conform HG 34 / 2017 privind gestionarea afacerilor europene si a participarii României la deciziile UE instructiunile pentru reuniunile Coreper (la nivel de ambasadori) sunt transmise de catre MAE pe baza elementelor de pozitie trimise de institutia cu atributii in domeniul respectiv (în acest caz decizia Consiliului UE este atributul consiliilor de miniştri ai economiei)”, se arată în precizarea MAE.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că negocierile s-au desfășurat atât pe filieră comercială, cât și între liderii politici, rezultând resurse suplimentare pentru fermierii români, o clauză de salvgardare în cazul unei variații de 5% a prețurilor și volumelor produselor agricole importate, precum și un control mai strict al respectării regulilor sanitar-veterinare pentru produsele provenite din Mercosur, în conformitate cu votul reprezentanților partidelor din coaliția de guvernare din Parlamentul European.

De asemenea, MAE subliniază că Acordul nu implică o liberalizare totală a comerțului cu produse agricole, ci stabilește limite cantitative stricte pentru importurile produselor sensibile, la doar 1–1,5% din totalul importurilor, și asigură aplicarea standardelor UE și pentru produsele importate.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că procesul de aprobare al Acordului UE-Mercosur are două etape: prima se desfășoară la nivel european, urmată de o etapă la nivel național. Etapa finală a deciziei la nivelul UE, care exprimă consimțământul Uniunii Europene de a deveni parte la acord, este reprezentată de votul Parlamentului European.