Uniunea Europeană a făcut un pas decisiv în reglementarea noilor tehnici genomice (NTG), după luni de negocieri tensionate. Deputații europeni și statele membre au ajuns, în noaptea de miercuri spre joi, la un acord politic care permite autorizarea în UE a unor plante obținute prin editare genetică, dar fără introducere de ADN străin.

Deși susținătorii vorbesc despre un progres tehnologic decisiv într-un climat marcat de secetă, instabilitate climatică și presiune pe productivitate, criticii avertizează asupra unor riscuri insuficient evaluate și asupra limitării drepturilor consumatorilor de a ști ce cumpără. Aprobarea finală a statelor membre și a Parlamentului rămâne necesară pentru intrarea în vigoare a acestui acord.

Așa-numitele NTG sunt considerate de adversari drept „noile OMG-uri”, însă susținătorii insistă că diferența esențială este absența ADN-ului străin, ceea ce le deosebește de organismele modificate genetic clasice.

Plantele rezultate pot fi adaptate mai bine la secetă, la boli și pot necesita mai puține pesticide, argumente folosite de marile sindicate agricole pentru a susține liberalizarea completă a acestor tehnologii. Organizațiile de mediu, în schimb, denunță o direcție considerată riscantă.

Raportoarea textului în Parlamentul European, eurodeputata suedeză Jessica Polfjärd (PPE), a salutat acordul ca fiind „un progres major”. Ea a afirmat că tehnologia ar permite culturilor să devină mai rezistente la modificările climatice și ar crește randamentele pe suprafețe reduse.

Eurodeputatul francez Pascal Canfin a vorbit, la rândul său, despre o „veste excelentă” și despre un instrument suplimentar împotriva penuriilor de apă.

Compromisul prevede relaxarea regulilor pentru NTG-urile de categoria 1 – varietăți care prezintă un număr limitat de mutații și care vor fi considerate echivalente celor obținute prin metode convenționale.

În schimb, tehnologiile care generează varietăți rezistente la erbicide sau insecticide nu vor putea fi autorizate, în numele obiectivelor de sustenabilitate. Agricultura ecologică rămâne complet exclusă: nu va putea utiliza niciun tip de NTG.

Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (EFSA) s-a pronunțat în favoarea abordării Comisiei, însă agenția franceză ANSES a cerut în 2024 o evaluare „caz cu caz” a riscurilor pentru sănătate și mediu înainte de orice aprobare.

Regulile simplificate au fost solicitate insistent de Copa-Cogeca, cea mai puternică organizație agricolă europeană, precum și de marii producători de semințe, care susțin nevoia de a proteja competitivitatea Europei în raport cu SUA și China, unde NTG-urile sunt deja autorizate.

Copa-Cogeca a pledat pentru „eliberarea potențialului” acestor tehnologii, astfel încât „Europa să fie pe picior de egalitate cu principalii săi concurenți”.

În schimb, organizațiile de mediu și sectorul agriculturii ecologice avertizează că NTG-urile pot reprezenta „riscuri majore pentru agricultură și alimentație”, potrivit ONG-ului Pollinis.

Reprezentanții acestuia critică lipsa obligativității de etichetare a produselor finale, considerată o încălcare a drepturilor consumatorilor. Conform acordului, numai sacii de semințe vor indica utilizarea NTG-urilor de categoria 1, nu și produsele rezultate pe rafturile magazinelor.

Dezbaterile s-au concentrat și asupra regimului brevetelor, un subiect sensibil pentru state și eurodeputați care se tem că drepturile de proprietate intelectuală vor fi concentrate în mâinile unor multinaționale, afectând independența fermierilor.

ONG-urile avertizează că aceste brevete, adesea costisitoare, ar putea marginaliza micii agricultori și ar amplifica dezechilibrul de pe piață.

În Parlament, eurodeputatul socialist francez Christophe Clergeau a criticat dur acordul, apreciind că Europa „se joacă de-a ucenicii vrăjitori”, limitează libertatea consumatorilor de a alege și „aruncă agricultorii în brațele marilor grupuri internaționale”.

Acordul trebuie acum validat formal de Consiliul UE și de plenul Parlamentului European.

Chiar dacă regulamentul va intra în vigoare în următoarele luni, impactul său asupra pieței alimentare va fi resimțit abia peste câțiva ani, deoarece procesul de testare, avizare și comercializare a noilor varietăți necesită timp.

Numai după parcurgerea acestor etape alimentele obținute prin NTG ar putea ajunge în farfuriile europenilor.