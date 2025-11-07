Spațiile comune sunt împărțite în mai multe categorii, în funcție de destinația lor. Prima categorie o reprezintă spațiile cu destinație publică, folosite de toate persoanele care acced în bloc – cum ar fi casa scărilor, holurile și lifturile, care asigură accesul la apartamente, scrie ziaruldeiasi.

A doua categorie include spațiile tehnice, precum terasa și subsolul condominiului, care generează de obicei cele mai multe conflicte între proprietari. Persistă încă ideea eronată potrivit căreia terasa ar aparține locatarilor de la ultimul etaj, iar subsolul celor de la parter.

Această concepție este însă ilegală, deoarece niciun segment din spațiul comun nu poate fi deținut exclusiv de unul sau mai mulți locatari. Doar prin procedurile prevăzute de Legea nr. 196/2018 se poate închiria sau înstrăina o parte din spațiul comun, dar numai în condiții clar reglementate.

Terasa și subsolul au un regim special de acces și întreținere. Limitarea accesului pe terasă se poate face doar pentru protejarea acesteia, însă cheltuielile pentru reparații trebuie suportate de toți proprietarii, nu doar de cei de la ultimul etaj.

O excepție apare doar dacă aceștia folosesc abuziv terasa, transformând-o în spațiu personal pentru activități neautorizate. În același mod, subsolul, unde sunt instalate conductele și sistemele tehnice ale blocului, trebuie să fie accesibil doar persoanelor autorizate, deoarece servește întregului imobil.

În afara acestor spații, există și zone comune cu destinație administrativă, cum ar fi sediul asociației de proprietari. Aici accesul este permis doar personalului care are atribuții directe, președinte, administrator, cenzor sau membri ai comitetului executiv, doar în timpul programului de lucru. În interiorul acestui spațiu se află documente oficiale, fișiere financiare, aparatură, seiful cu bani și alte bunuri de valoare, iar accesul neautorizat ar genera riscuri majore.

Un alt spațiu cu regim special este camera liftului, unde legea permite accesul exclusiv firmelor de întreținere. Intervențiile de altă natură se pot realiza doar în prezența personalului tehnic autorizat.

De asemenea, spațiile destinate activităților gospodărești, cum sunt camerele de depozitare pentru materiale de curățenie sau echipamente, se află în inventarul asociației și sunt gestionate doar de persoanele desemnate (administrator sau personal de întreținere).

Accesul pe terasă și în subsol trebuie controlat strict, pentru că de multe ori acolo s-au produs pagube costisitoare din neglijență sau intenție. Există însă și cazuri în care unele spații comune, precum uscătoriile, spălătoriile sau chicinetele, sunt încuiate abuziv, împiedicând folosirea lor de către toți locatarii.

O situație frecventă și periculoasă este blocarea scărilor de serviciu de la parter, folosite ca spațiu de depozitare. În caz de incendiu sau cutremur, aceste obstacole pot îngreuna evacuarea, amplificând riscurile pentru locatari.