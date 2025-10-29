Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a anunțat miercuri, 29 octombrie, semnarea a două contracte majore de proiectare și execuție pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere strategice a României, care însumează 105 kilometri de drum de mare viteză.

Valoarea totală a acestor proiecte se ridică la 10,2 miliarde lei fără TVA (echivalentul a 12,4 miliarde lei cu TVA), fiind vizate atât Autostrada Unirii (A8), cât și Drumul Expres Focşani–Brăila, conexiune rutieră considerată vitală pentru mobilitatea în zona Moldovei și accesul la podul suspendat peste Dunăre.

Unul dintre contracte vizează tronsonul 2B Grinţieş–Pipirig (32 km) din cadrul Autostrăzii A8, sector montan descris de specialiști drept cel mai dificil segment tehnic al proiectului. CNIR a transmis că acest lot va cuprinde lucrări complexe la tuneluri și structuri speciale, necesare pentru traversarea zonei muntoase dintre județele Neamț și Harghita.

Executantul contractului este o asociere formată din SA&PE Construct SRL (lider), Euro-Asfalt d.o.o., Tehnostrade SRL și Spedition UMB SRL, valoarea lucrărilor fiind de 5,97 miliarde lei.

„Astăzi am semnat încă două contracte de proiectare şi execuţie având o valoare totală de 10,2 miliarde lei fără TVA, respectiv 12,4 miliarde lei cu tot cu TVA, însumând o lungime de 105 km. Este vorba despre sectorul 2B Grinţieş – Pipirig, unul dintre cele mai provocatoare segmente ale autostrăzii montane A8 – Autostrada Unirii. Acesta are o lungime de 32 km şi va avea provocări tehnice deosebite din punct de vedere al structurilor şi al tunelurilor ce fac obiectul acestui contract. Celălalt tronson pe care l-am semnat astăzi este drumul expres Focşani – Brăila. El va face legătura între podul de la Brăila şi autostrada A7. Chiar dacă la prima vedere pare un segment mai simplu, va avea şi acesta provocările lui. În zonă, pânza freatică este destul de sus, mai sunt şi zone inundabile, deci aici antreprenorul va avea provocările sale”, a precizat Gabriel Budescu, directorul general al CNIR.

Cel de-al doilea contract, atribuit luna trecută, este pentru construirea Drumului Expres Focşani–Brăila, cu o lungime de 73,5 km, cel mai lung tronson de drum de mare viteză atribuit vreodată în cadrul unui singur contract în România.

Acesta va lega direct Podul suspendat de la Brăila de Autostrada Moldovei A7, contribuind la o conexiune eficientă între regiuni și la fluidizarea transportului de marfă. Termenul de realizare este stabilit la 42 de luni, iar valoarea investiției se ridică la 4,29 miliarde lei. Contractul este derulat de asocierea românească SA&PE Construct SRL – Spedition UMB – Tehnostrade SRL – Arcada Company.

Reprezentanții CNIR au precizat că aceste lucrări sunt susținute de constructori români sau asocieri în care companii românești dețin un rol major, fapt apreciat de instituție ca un câștig suplimentar pentru industria autohtonă. Autoritatea a menționat că antreprenorul va putea să își organizeze etapizat șantierul, astfel încât sectoarele finalizate mai devreme să poată fi date în trafic înainte de termenul final al proiectului.

În privința calendarului de implementare, oficialii au explicat că pentru tronsonul 2B Grințieș–Pipirig perioada de proiectare va dura 14 luni, iar execuția 40 de luni. Pentru Drumul Expres Focșani–Brăila, proiectarea este estimată la 6 luni, urmată de 36 de luni de lucrări.

De asemenea, CNIR a cerut ca spațiile de servicii de pe noile drumuri să fie finalizate cu șase luni înainte de darea în trafic a fiecărui tronson, astfel încât utilizatorii să beneficieze încă de la deschidere de facilități moderne — o cerință frecvent reclamată de șoferi.

Conducerea companiei a subliniat că aceste proiecte sunt esențiale pentru conectivitatea Moldovei cu restul țării, contribuind la dezvoltarea economică și socială a regiunilor traversate. CNIR a mai precizat că pentru aceste contracte nu au existat contestații.

