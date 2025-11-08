Italia a pierdut una dintre figurile sale muzicale cele mai iubite. Giuseppe „Peppe” Vessicchio, dirijor, compozitor și aranjor celebru, s-a stins la vârsta de 69 de ani, după ce a fost diagnosticat cu o pneumonie interstițială care s-a agravat rapid, conform comunicatului spitalului.

Originar din Napoli, născut pe 17 martie 1956, Peppe Vessicchio și-a început cariera alături de artiști renumiți precum Gino Paoli, Edoardo Bennato și Peppino di Capri.

Cu Paoli a semnat câteva dintre cele mai memorabile melodii, printre care „Ti lascio una canzone” și „Cosa farò da grande”, consolidându-și statutul în muzica italiană.

De-a lungul timpului, Vessicchio a devenit o prezență iconică la Festivalul de la Sanremo, unde dirijorul a fost recunoscut pentru talentul său și carisma sa inconfundabilă. Popularitatea sa a fost întărită și de aparițiile sale televizate, inclusiv în calitate de profesor la emisiunea „Amici di Maria De Filippi”, unde a influențat generații de tineri artiști.

„Era acasă, era Italia”, a transmis prim-ministrul Giorgia Meloni, amintind astfel de legătura profundă dintre dirijor și publicul italian.

A participat la peste 30 de ediții ale Festivalului de la Sanremo ca dirijor, devenind unul dintre cele mai recunoscute și îndrăgite chipuri ale evenimentului muzical.

De asemenea, a câștigat de patru ori premiul pentru cel mai bun dirijor la Festival și multiple premii pentru cele mai bune aranjamente muzicale, inclusiv în 1994, 1997, 1998 și 2000. Ultima victorie ca dirijor a fost cu piesa „Chiamami ancora amore” a lui Roberto Vecchioni.

Versatilitatea sa ca orchestrator și compozitor i-a permis să colaboreze cu o gamă largă de artiști de top din Italia.