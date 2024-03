Doliu lumea cinematografiei! A murit Ahmed El-Shenawi

Ahmed El-Shenawi, care a jucat în „Indiana Jones și Templul Blestemat”, a murit la vârsta de 75 de ani. Personajul actorului din „Temple of Doom”, filmul lui Steven Spielberg din 1984, avea o mustață neagră și purta coliere de perle și anunța că urmează să fie servită o porție alunecoasă de „surpriză de șarpe” atunci când felul principal ajungea la o masă lungă de banchet.

Fiica lui Ahmed El-Shenawi, Eman, a declarat pentru The Hollywood Reporter că tatăl ei a decedat în Chelsea, Londra, pe data de 1 februarie.

„Fusese internat în spital pentru o operație de reparare a unei fracturi și a dezvoltat o infecție care a dus la septicemie”, a spus ea.

Pe lângă faptul că a jucat în „Indiana Jones și Templul Blestemat”, actorul a jucat rolul unui prizonier în filmul lui Alan Parker, „Midnight Express”, în 1978. De asemenea, a jucat rolul unui terapeut în filmul „The Element of Crime”, în 1984. Când a venit vorba de televiziunea britanică, actorul a mai apărut în „The Professionals”, „Cannon and Ball”, „Muck and Brass și Danger: Marmalade at Work”. Ahmed El-Shenawi a jucat și în „The Thief of Baghdad”. Pelicula a fost o adaptare a miniseriei NBC din 1978.

Fiica actorului a spus, de asemenea, că „dragostea tatălui ei pentru Crăciun și sărbătorile occidentale a început” atunci când tatăl lui Ahmed a lucrat ca bucătar-șef pentru Egyptair și pentru restaurantele unor hoteluri de cinci stele.

Ahmed El-Shenawi a obținut o diplomă în afaceri. Ulterior, s-a mutat la Londra. Acolo, a lucrat ca actor într-un serial de teatru radiofonic pentru BBC Arabic Service.

În trecut, actorul a suferit o operație de micșorare a stomacului

Potrivit lui, Eman El-Shenawi tatăl ei i-a spus că personajul lui de „arab dolofan” s-a schimbat. Actorul s-a temut că agenția nu va mai găsi la fel de mult de lucru pentru el „ca înainte, când eram mare”. Ahmed El-Shenawi a suferit o operație de micșorare a stomacului pentru a-și controla greutatea.

Eman l-a însoțit pe actor la un eveniment dedicat memoriei lui Indiana Jones cu ani în urmă. Aceasta a spus că tatăl ei „a creat o legătură imediată cu fanii”.