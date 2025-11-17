Contractul pentru construirea acestui lot are o valoare de 5,97 miliarde lei și a fost semnat la sfârșitul lunii octombrie. Durata contractului este de 54 de luni, cu data de începere oficială stabilită pentru 30 martie 2026, astfel încât lucrările să demareze efectiv din 2027 și să respecte termenele prevăzute de Legea Autostrăzii A8.

Lotul 2B are o lungime de 31,5 kilometri și se află în județul Neamț, fiind un proiect de complexitate tehnică ridicată. Proiectul include 16 tuneluri, cel mai lung având 940 de metri, și 60 de poduri și viaducte, dintre care două depășesc 1.000 de metri, cel mai lung fiind podul peste râul Bistrița, cu o lungime de 1.275 de metri.

„Compania Naţională de Investiţii Rutiere a emis, astăzi, Ordinul de Începere pentru etapa de proiectare a lotului 2B Grinţieş-Pipirig, cel mai dificil tronson al Autostrăzii ,,Unirii” -A8. Contractul cu o valoare de 5,97 miliarde lei pentru construirea acestui lot a fost semnat la sfârşitul lunii octombrie şi are o durată de realizare de 54 de luni, data de începere fiind stabilită pentru 30.03.2026, astfel încât lucrările să demareze din 2027 şi să respecte termenele prevăzute în Legea Autostrăzii A8”, a transmis luni ministrul Transporturilor.

Aproximativ 20 de kilometri din lot reprezintă pasajele și tunelurile, adică aproape 70% din lungimea totală. Pentru conexiunea cu lotul 2A Ditrău-Grințieș, aflat în etapa de proiectare, a fost prevăzut un nod rutier lângă Tulgheș, iar la est, pentru legătura cu lotul 2C Pipirig-Vânători Neamț, se va realiza o descărcare provizorie, asigurând funcționarea independentă a lotului.

„Pentru conexiunea cu lotul 2A Ditrău-Grinţieş, aflat acum în etapa de proiectare, a fost prevăzut un nod rutier lângă Tulgheş, iar la Est, pentru conexiunea cu Lotul 2C Pipirig-Vânători Neamţ (Leghin), o descărcare provizorie, asigurând, astfel, funcţionarea independentă”, a mai spus ministrul Transporturilor.

Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu a precizat că lotul 1 D Joseni-Ditrău, parte a secțiunii montane II Mircurea Nirajului-Leghin, a fost validat după ce Curtea de Apel București a respins contestația depusă și a confirmat câștigătorul, respectiv asocierea Danlin XXL (Leader/România)-Groma Hold-Intertranscom Impex SRL. Lotul are o lungime de 14,40 kilometri și include 21 de pasaje și ecoducte, un nod rutier la Ditrău, un spațiu de servicii tip S1 și o descărcare provizorie pentru conexiunea cu lotul următor, permițând funcționarea independentă.

„Curtea de Apel Bucureşti a respins contestaţia depusă şi a validat câştigătorul pentru proiectarea şi execuţia unui lot aferent secţiunii montane II: Mircurea Nirajului – Leghin a A8, respectiv lotul 1 D Joseni –Ditrau, fiind vorba despre Asocierea Danlin XXL (Leader/România) – Groma Hold – Intertranscom Impex SRL”, a scris secretarul de stat pe Facebook.

Valoarea contractului pentru lotul 1 D este de 821 milioane lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile. Durata contractului este de 34 de luni, împărțită în 10 luni pentru etapa de proiectare și 24 de luni pentru etapa de execuție.

Postarea poate fi vizualizată aici.