Din cuprinsul articolului DNA a pierdut un proces vechi. Trei persoane au fost achitate pentru că acuzațiile împotriva lor nu s-au confirmat

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a pierdut trei procese în care judecătorii au stabilit că „fapta nu există” (adică nu s-a întâmplat nimic ilegal). Este vorba despre un dosar vechi de 8 ani, în care procurorii nu au înțeles corect ce înseamnă „prejudiciu” conform legii.

Judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul București a dat aceste achitări luni, 20 octombrie 2025, într-un dosar care îl viza pe dramaturgul Eugen Șerbănescu, fost director al Centrului Național al Cinematografiei (CNC) între 2006 și 2013. DNA îl acuzase că ar fi finanțat ilegal niște producători de filme.

Alte două persoane din dosar au fost de asemenea achitate: Carmen Stejeroiu, fosta șefă a Serviciului Fond Cinematografic, și Gabriela Dincă, fostă angajată a aceluiași serviciu. Și ele erau acuzate de abuz în serviciu.

Judecătorul a explicat în motivarea deciziei că procurorii DNA nu au înțeles legislația cinematografică română și că acuzațiile nu aveau temei legal.

Decizia Tribunalului București (pe scurt):

Eugen Șerbănescu, Carmen Stejeroiu și Gabriela Dincă sunt achitați pentru toate acuzațiile DNA.

Nu s-au luat măsuri preventive împotriva lor.

Se ridică toate sechestrările și blocările de conturi sau proprietăți care fuseseră puse pe bunurile lor (apartamente, terenuri, mașini, bani).

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

DNA, inculpații și partea civilă au drept de apel în 10 zile de la comunicare.

În esență: DNA a pierdut, acuzațiile nu au fost dovedite și bunurile oamenilor au fost deblocate.

Iată minuta sentinței nr. 1050/2025 din dosarul nr. 22267/3/2020:

„In baza art. 396 alin. 1, alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p. achita inculpatul SERBANESCU EUGEN cu privire la intreaga acuzatie penala pentru care a fost trimis in judecata prin rechizitoriul din data de 27.8.2020, emis de Directia Nationala Anticoruptie in dosarul de urmarire penala nr. 374/P/2015, acuzatie penala fata de care prin incheierea din sedinta publica din data de 28.3.2024 Tribunalul a dispus schimbarea incadrarii juridice. In baza art. 396 alin. 1, alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p. achita inculpata STEJEROIU CARMEN GABRIELA cu privire la intreaga acuzatie penala pentru care a fost trimisa in judecata prin rechizitoriul din data de 27.8.2020, emis de Directia Nationala Anticoruptie in dosarul de urmarire penala nr. 374/P/2015, acuzatie penala fata de care prin incheierea din sedinta publica din data de 28.3.2024 Tribunalul a dispus schimbarea incadrarii juridice. In baza art. 396 alin. 1, alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a C.p.p. achita inculpata DINCA GABRIELA cu privire la intreaga acuzatie penala pentru care a fost trimisa in judecata prin rechizitoriul din data de 27.8.2020, emis de Directia Nationala Anticoruptie in dosarul de urmarire penala nr. 374/P/2015, acuzatie penala fata de care prin incheierea din sedinta publica din data de 28.3.2024 Tribunalul a dispus schimbarea incadrarii juridice. Constata ca in cauza nu au fost dispuse masuri preventive fata de inculpati. Respinge ca nefondata actiunea civila formulata de catre partea civila CENTRUL NatiONAL AL CINEMATOGRAFIEI in contradictoriu cu inculpatii. Dispune ridicarea masurilor asiguratorii instituite in dosarul de urmarire penala nr. 374/P/2015 al Directiei Nationale Anticoruptie prin ordonantele din datele de 10.6.2020 si 19.8.2020, astfel: – masurile asiguratorii, pina la concurenta sumei de 35.487.650,11 lei, luate asupra tuturor bunurilor mobile si imobile (cu exceptiile prevazute de art. 249 alin. 8 din Codul de procedura penala), apartinind inculpatei DINCA GABRIELA, respectiv sechestrul asigurator aplicat asupra cotei indivize de 37,5% din apartamentul apartinind inculpatei Dinca Gabriela – apartament situat in … si asupra sumelor de bani detinute de aceasta in conturile bancare; – masurile asiguratorii, pina la concurenta sumei de 35.487.650,11 lei, luate asupra tuturor bunurilor mobile si imobile (cu exceptiile prevazute de art. 249 alin. 8 din Codul de procedura penala), apartinind inculpatei STEJEROIU CARMEN GABRIELA, respectiv sechestrul asigurator, pina la concurenta sumei de 35.487.650,11 lei, aplicat asupra cotei indiviza de 50% a imobilului apartinind inculpatei Stejeroiu Carmen Gabriela –apartament situat in …, si asupra sumelor de bani detinute de aceasta in conturile bancare; – masurile asiguratorii, luate pina la concurenta sumei de 25.806.294,11 lei, asupra tuturor bunurilor mobile si imobile (cu exceptiile prevazute de art. 249 alin. 8 din Codul de procedura penala), apartinind inculpatului SERBANESCU EUGEN, respectiv sechestrul aplicat asupra cotei indivize de 1/2 (jumatate) din terenul in suprafata de 4.350 mp situat in extravilanul …, tarlaua 197, parcela 690, nr. cadastral 5290, intabulat in cartea funciara nr. 6122 Snagov si asupra autoturismului marca Mercedes, model GLC 350 E 4matic, cu seria WDC …, ambele bunuri apartinind inculpatului SERBANESCU Eugen, precum si asupra sumelor de bani, existente si viitoare detinute de acesta in conturile bancare: Raiffeisen Bank, Alpha Bank, BRD- GSG. In baza art. 398 raportat la art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat in prezenta cauza ramin in sarcina acestuia. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare pentru Ministerul Public, pentru inculpati si pentru partea civila. Pronuntata prin punerea minutei hotaririi la dispozitia partilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, azi 20.10.2025.”

