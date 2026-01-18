Direcția Generală de Trafic din Spania (DGT) a introdus anul trecut, un set de indicatoare noi, adaptate schimbărilor din trafic. În acest catalog apare și semnul S-991c, care le spune clar șoferilor că există un sistem de supraveghere video pentru respectarea culorii semaforului, în special a semnalului roșu.

Semnul de circulație are un simbol care include un semafor roșu, unde apar și unde radar, plus vehicule, pentru a sugera că trecerea pe roșu poate fi detectată automat. Indicatorul a fost instalat în mai multe orașe, printre care Valencia, Sevilla, Zaragoza și Madrid, potrivit larazon.es.

În practică, sistemul din spatele acestui semn funcționează cu două camere amplasate la aproximativ 25 de metri de semafor. Rolul lor este să surprindă momentul în care mașina trece de linia de oprire și momentul în care vehiculul finalizează traversarea.

Conform descrierii, una dintre camere înregistrează imaginea atunci când vehiculul depășește linia de stop, iar cealaltă surprinde imaginea atunci când mașina a trecut complet prin intersecție. În plus, fotografia realizată ar trebui să arate clar numărul de înmatriculare al vehiculului.

Autoritățile din Spania tratează trecerea pe roșu ca pe o abatere gravă. Dacă sistemul confirmă clar încălcarea regulilor, șoferul riscă o sancțiune care poate include o amendă de până la 200 de euro și pierderea a patru puncte din permis.

Sancțiunea trebuie confirmată prin faptul că semaforul era încă pe roșu în momentul în care vehiculul a trecut linia de oprire, iar camera poate furniza dovada necesară.

Un detaliu important este legat de situația în care semaforul trece pe galben, cu câteva secunde înainte de roșu. Mulți șoferi aleg să accelereze când văd această culoare, deoarece o percep ca pe un avertisment și încearcă să treacă rapid intersecția.

Totuși, sistemul asociat semnului S-991c ar putea distinge clar dacă semaforul era galben sau roșu. Sancțiunea poate apărea și dacă mașina nu a trecut linia exact înainte de aprinderea roșului, chiar și cu o diferență foarte mică de timp.

Măsura este strictă, dar concepută să funcționeze doar atunci când este depășită linia de stop pe roșu, tocmai pentru a descuraja încălcările și a crește siguranța rutieră.