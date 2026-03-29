Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a subliniat, cu ocazia împlinirii a 22 de ani de la aderarea României la NATO, că parteneriatul strategic cu Statele Unite rămâne un pilon esenţial al securităţii ţării, iar România continuă să fie un aliat de încredere în cadrul Alianţei. Abrudean a evidenţiat contribuţia României la parcursul european şi euroatlantic, la securitatea regională şi la apărarea valorilor democratice.

”România – 22 de ani în NATO! Parteneriatul strategic cu SUA rămâne un pilon esenţial al securităţii noastre. De 22 de ani, România îşi consolidează parcursul european şi euroatlantic, contribuind activ la securitatea regională şi la apărarea valorilor democratice”, a scris, duminică, pe Facebook, Mircea Abrudean.

Ministerul Apărării a reamintit că România a aderat oficial la NATO pe 29 martie 2004, prin depunerea instrumentelor de ratificare la Departamentul de Stat al SUA, urmată, pe 2 aprilie 2004, de ceremonia arborării drapelului României la sediul Alianţei. Începând cu 2005, “Ziua NATO în România” este celebrată în prima duminică a lunii aprilie, conform legii nr. 390/2004.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că invitaţia de aderare a fost lansată la Summit-ul NATO de la Praga, în noiembrie 2002, România fiind una dintre cele şapte state invitate, alături de Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia şi Slovenia.

MAE prezintă şi obiectivele României în cadrul NATO :

· Participarea la măsurile de consolidare a prezenţei aliate avansate pe Flancul Estic

· Sistemul de apărare antirachet

· Participarea la misiuni şi operaţiuni sub egida NATO

· Angajamentele privind cheltuielile pentru apărare

· Asistenţă pentru parteneri

„Pur şi simplu nu au fost acolo”, a declarat preşedintele american, referindu-se la solicitarea Washingtonului – care a rămas fără răspuns – de sprijin militar din partea aliaţilor săi pentru securizarea strâmtorii Ormuz.

Donald Trump a sugerat că Statele Unite ar putea să nu mai fie obligate să intervină pentru apărarea aliaților din NATO, subliniind că țara sa cheltuiește anual sume uriașe pentru protecția Alianței. În ultimele săptămâni, el și-a intensificat criticile la adresa NATO, descriind organizația drept un „tigru de hârtie” și „lași”, inclusiv pe platforma sa Truth Social, și afirmând că SUA „își vor aminti” aceste aspecte.