Zi de tensiune maximă pentru premierul Florin Cîțu. Astăzi, în jurul prânzului, se reunesc Birourile Permanente ale celor două Camere. Conducerea Parlamentului ar urma să ia act de depunerea moţiunii de cenzură USR PLUS-AUR. În această ședință ar urma să se stabilească și calendarul dezbaterii acesteia.

Este a treia reuniune pe acest seubiect, după ce la precedentele două şedinţe nu a existat cvorum. Şi PNL, şi PSD au afirmat că moţiunea ar putea avea probleme procedurale. Cei de la PNL cer ca acest aspect să fie verificat. La ultima şedinţă, convocată sâmbătă, au absentat parlamentari din PNL, PSD şi UDMR.

Senatoarea PNL Alina Gorghiu, videpreşedinte al Senatului, a precizat că va fi făcută o analiză pentru a vedea dacă moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR, „o alianţă toxică”, îndeplineşte toate condiţiile procedurale pentru a putea fi stabilit calendarul dezbaterii şi votului asupra acestei în Parlament.

Poziție categorică din partea PSD

Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunţat că PSD este dispus să voteze moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR, în Parlament. Pesediștii vor participa şi la şedinţa Birourilor Permanente. De asemenea, dacă nu trece moţiunea deja depusă în Parament, liderul PSD i-a invitat pe colegii săi de la USR PLUS şi AUR să semneze moţiunea social-democraţilor. Ciolacu a atras atenția cu privire la semnăturile de pe moţiunea de cenzură a USR PLUS şi AUR. Acesta susține că există anumite suspiciuni pe acest subiect.

„În măsura în care moţiunea nu va trece, Cabinetul Cîţu merge mai departe, iar noi mergem în opoziţie”, a afirmat el. „Fiţi de partea românilor, nu de partea infractorilor, a politrucilor şi a „băieţilor deştepţi”! Votaţi pentru demiterea guvernului Cîţu!”, este îndemnul adresat în textul moţiunii parlamentarilor.

Conform Regulamentului activităţilor comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, moţiunea de cenzură se prezintă birourilor permanente şi se comunică Guvernului de către preşedintele Camerei Deputaţilor, în ziua în care aceasta a fost depusă. Moţiunea de cenzură se prezintă în şedinţa comună a celor două Camere în cel mult 5 zile de la data depunerii.

Dezbaterea moţiunii de cenzură are loc după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.

Sursă foto: INQUAM Photos, Ilona Andrei