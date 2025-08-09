„Insula Iubirii” din Europa. Adesea trecută cu vederea de vecinii săi mediteraneeni mai vizitaţi – Italia sau Grecia – Cipru este o insulă care îmbină frumusețea naturală cu o istorie bogată, veche, cu o cultură impresionantă și arome unice, conform Explore.com.

Conform mitologiei grecești, Afrodita a ieșit din spuma mării în largul coastei Ciprului, în apropiere de ceea ce este acum cunoscut sub numele de Petra tou Romiou sau Stânca Afroditei. Această porțiune de coastă, situată între Paphos și Limassol, nu este doar unul dintre cele mai romantice locuri de pe insulă, ci și unul dintre cele mai fotografiate. Deși este doar o legendă, frumusețea insulei Cipru este cât se poate de reală.

Din fericire pentru iubitorii de plajă, Cipru are kilometri de nisip auriu, stânci fascinante, golfuri izolate și cea mai curată apă din lume pentru înot. Coasta de sud, lângă Limassol și Larnaca, este presărată cu întinderi lungi de plajă, perfecte pentru a sta la soare, iar în vest, Golful Coral și Peninsula Akamas se mândresc cu stânci accidentate și ape turcoaz, ideale pentru snorkeling și caiac.

Una dintre cele mai bune plaje din Europa este Golful Fig Tree (cunoscut și sub numele de Protaras), o întindere perfectă, cu nisip alb frumos și ape limpezi. O mică insuliță aflată în larg adaugă farmec locului.

Plaja Nissi este o plajă animată, mărginită de palmieri, renumită pentru nisipul alb, fin și apele albastre. În timpul verii, Nissi este destinația ideală pentru petreceri, cu baruri pe plajă, DJ live și muzică până dimineața. Nu este vorba doar de viață de noapte – vizitați această plajă dimineața devreme sau în extrasezon și veți găsi un paradis liniștit.

O altă opțiune pentru cei care caută mai mult divertisment este plaja Mackenzie, un spațiu vast, cu o mulțime de baruri, restaurante, facilități și evenimente. De asemenea, este suficient de aproape de aeroportul din Larnaca (cel mai mare aeroport din Cipru) pentru a face o scurtă călătorie cu taxiul.

Plaja Makronossis, situată la aproximativ cinci kilometri est de Ayia Napa și nu departe de plaja Nissi, este o bijuterie, cu o plajă principală și trei golfuri individuale. De asemenea, este situată aproape de mormintele Makronissos, un sit arheologic interesant format din 19 morminte excavate din perioadele elenistică și romană. Plaja Makronossis oferă liniștea pe care Nissi și Mackenzie nu o au, fără a compromite frumusețea. Cu ape puțin adânci, o serie de sporturi nautice din care puteți alege și o atmosferă relaxată, este plaja perfectă pentru familii.

Deși plajele sunt probabil primul (și poate singurul) lucru care îți vine în minte când te gândești la Cipru, se spune că insula este cel mai vechi producător de vin, făcând asta de peste 5.000 de ani. Datorită climei însorite, terenului muntos și soiurilor de struguri autohtone, Cipru produce vinuri distinctive, aromate și înrădăcinate în tradiție.

Deși produce diferite soiuri, Commandaria este vedeta spectacolului în Cipru. Acest vin dulce, de culoarea chihlimbarului, este produs din struguri albi și roșii, uscați la soare și a fost savurat de regi, cruciați și împărați. De fapt, legenda spune că regele Richard Inimă-de-Leu l-a servit la nunta sa din Cipru, numindu-l „vinul regilor și regele vinurilor”. Dincolo de Commandaria, Cipru are o multitudine de soiuri de struguri autohtone pe care nu le veți găsi nicăieri altundeva în lume, cum ar fi Xynister, Maraktheftiko, Mavro, Spourtiko și Yiannoudi.

Cea mai bună modalitate de a experimenta vinul cipriot este să vă îndreptați spre satele viticole din Munții Troodos, cunoscute și sub numele de Krasochoria. Aceste orașe pitorești de pe dealuri, precum Omodos, Koilani, Arsos și Vouni, sunt înconjurate de podgorii și găzduiesc crame de familie. Vizitatorii pot participa la diverse tururi vinicole, inclusiv degustări rapide în Aiya Napa.

Majoritatea podgoriilor sunt artizanale, îmbinând tehnici antice cu echipamente moderne. Printre cele mai importante crame se numără Cramele Zambartas, Crama Vlassides, Crama Tsiakkas, Crama Lambouri și Crama Ayia Mavri.

Dacă vizitați orașul la sfârșitul verii sau începutul toamnei, nu ratați Festivalul Vinului din Limassol, care are loc anual din 1961. Este o sărbătoare animată, unde puteți degusta zeci de vinuri locale, vă puteți bucura de muzică și dansuri tradiționale și puteți zdrobi strugurii alături de localnici.