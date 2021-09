Votează gruparea Orban moțiunea de cenzură? Șeful Guvernului aduce acuzații în acest sens și vorbește despre dorința acerbă a Președintelui PNL ca moțiunea de cenzură să fie votată în Parlament.

Ludovic Orban a dat asigurări în mai multe rânduri că nu concepe ca liberalii să voteze o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern.

Votează gruparea Orban moțiunea de cenzură? Cîțu face acuzații în acest sens

”Am văzut că a fost o dorință acerbă a președintelui Ludovic Orban… aș vrea să văd același aplomb și la alte legi, la legea clientului vulnerabil, la legea offshore, dar știți cum se zice, speranța moare ultima”, a precizat Florin Cîțu duminică, în orașul Blaj, unde Premierul a participat la o întâlnire cu liberalii din Alba.

”Ce legătură are desfiinţarea Secţiei Speciale cu Planul Naţional de Investiţii? Nicio legătură. Dar dacă noi ne lăsăm şantajaţi de fiecare dată, nu mai facem nimic, iar o coaliţie nu poate să funcţioneze prin şantaj, orice s-ar întâmpla.

Nu ai cum. Nu era acum, cedam acum, era un alt proiect şi aşa mai departe. Şi nu se ajunge nicăieri. Lucrurile astea trebuie ştiute, pentru că suntem într-un punct important politic în România”, a mai spus Cîţu.

Vrea să rămână la guvernare

”Noi suntem la guvernare pentru că avem un parteneriat foarte bun cu preşedintele Klaus Iohannis. De aceea suntem la guvernare, acest parteneriat există şi vom rămâne la guvernare în viitor.

Eu vreau să rămânem la guvernare chiar şi cu ceea ce v-am povestit, cu această situaţie cu partenerii de la USR PLUS. Avem aceleaşi obiective. Când am pornit astă iarnă, am scris lucrurile în programul de guvernare.

De fiecare dată când a fost nevoie, am intervenit pentru a debloca o situaţie şi cred în continuare că încă putem, chiar dacă s-au aliat temporar cu, sper eu temporar, cu un partid extremist, de sorginte fascistă, cred că există în continuare cale de împăcare.

Proiectele românilor ar trebui să primeze”, a mai spus Florin Cîțu, cu aceeași ocazie.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea.