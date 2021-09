PSD vrea le ia fața celor din USR PLUS și AUR! Pregătesc propria moțiune de cenzură

PSD se pregătește luni să depună propria moțiune de cenzură, după ce au realizat un boicot în birourile permanente reunite ale Parlamentului care a oprit moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS și AUR.

De asemenea, mai mulți lideri PSD au dat semnale publice în ultimele 24 de ore că vor să promoveze propria moțiune de cenzură, potrivit informațiilor transmise de g4media.ro

Moțiunea de cenzură a PSD

Liderii social democrați vor să îndeplinească formalitățile parlamentare pentru propria moțiune mai rapid decât cele necesare moțiunii USR PLUS și AUR, astfel încât moțiunea lor să intre prima la vot, potrivit sursei menționate. Totodată, moțiunea de cenzură a PSD, prezentată încă de joia trecută, este un rechizitoriu dur atât la adresa premierului Florin Cîțu, dar și la adresa multora dintre miniștrii USR PLUS, ceea ce a făcut ca liderii USR PLUS să evite semnarea ei și să caute o alianță conjuncturală cu AUR.

Amintim că Marcel Ciolacu, Gabriela Firea și Alfred Simonis au scris pe rețelele de socializare că nu doar premierul Cîțu trebuie să plece, ci și miniștrii USR PLUS.

Ce spune Gabriela Firea?

Anterior, Gabriela Firea, prim-vicepreședinte al PSD, a vorbit recent despre moţiunea de cenzură depusă de USR-PLUS şi AUR împotriva lui Florin Cîțu.

„Nu particip la mascarade! Nu voi fi niciodată la remorca incompetenților! Ce înțelegeri să fac cu cei care patronează dezastrul din București și din marile orașe? Pentru mine și sute de mii de bucureșteni, USR-Plus și Orban înseamnă Nicușor și Clotilde!”, a transmis Gabriela Firea, potrivit celor scrise de PSD pe Facebook.