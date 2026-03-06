Prezentarea unor prototipuri de vehicule militare de către compania germană Volkswagen la un târg de securitate din Nürnberg a alimentat speculațiile potrivit cărora producătorul auto ar putea lua în calcul intrarea pe piața echipamentelor militare.

Participarea la evenimentul dedicat industriei de apărare sugerează că grupul analizează noi direcții de dezvoltare, inclusiv producția de transportoare sau alte vehicule adaptate nevoilor armatei.

Compania a prezentat mai multe concepte de vehicule la târgul comercial de securitate și apărare Enforce Tac, organizat la sfârșitul lunii trecute în Nürnberg.

Evenimentul a reunit peste 1.400 de expozanți și aproximativ 26.000 de vizitatori din sectorul comercial și instituțional al industriei de apărare.

Demersul vine într-un moment în care Volkswagen analizează viitorul fabricii sale din Osnabrück, scrie site-ul Investing.com. Uzina, unde lucrează aproximativ 2.300 de angajați, ar urma să își încheie actuala producție în 2027, odată cu finalizarea ciclului de fabricație al modelului Volkswagen T-Roc Cabriolet.

Compania caută soluții pentru vânzarea sau reconfigurarea unității, în cadrul unui proces mai amplu de restructurare.

Printre vehiculele prezentate s-au numărat prototipul MV.1, vopsit în verde măsliniu și bazat pe camioneta Volkswagen Amarok, precum și MV.2, o versiune militarizată a dubei Volkswagen Crafter.

Potrivit publicației germane de specialitate Defence Network, aceste vehicule au fost expuse sub marca D.E.S. Defence și nu sub emblema tradițională Volkswagen.

Modelele au fost adaptate pentru utilizare militară și, în afară de aspectul exterior, păstrează puține elemente comune cu versiunile civile din care derivă.

Un purtător de cuvânt al companiei a explicat că, în ultimele luni, uzina Volkswagen din Osnabrück a dezvoltat mai multe concepte de vehicule și le-a prezentat la Enforce Tac pentru a analiza posibilele oportunități și perspective de piață.

Acesta a precizat totodată că rămâne de văzut dacă aceste inițiative se vor concretiza în proiecte industriale propriu-zise.

„În ultimele luni, uzina Volkswagen din Osnabrück a dezvoltat diverse concepte de vehicule și le-a prezentat la Enforce Tac pentru a explora oportunitățile și perspectivele potențiale de piață. Rămâne de văzut dacă și în ce măsură vor rezulta proiecte concrete”, a explicat purtătorul de cuvânt al Volkswagen.

Vehiculele militare Volkswagen nu sunt însă ceva nou, existând o serie de astfel de vehicule de-a lungul anilor.