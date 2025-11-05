Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a declarat că mesajul său de campanie, lansat în urmă cu 15 zile sub titulatura „UnSingurBucuresti, UnSingurPrimar, VladGheorghe”, ar fi fost preluat de un alt candidat, fapt pe care îl consideră inacceptabil. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a scris:

„Bucureștiul are nevoie de #UnSingurPrimar dar NU de un plagiator. Plagiatul este opusul onestității. Azi, la 15 zile de când mi-am lansat campania „UnSingurBucuresti, UnSingurPrimar, VladGheorghe”, un alt contracandidat mi-a plagiat sloganul”, scrie el.

El a adăugat că, în opinia sa, acest tip de comportament trebuie sancționat public, mai ales în rândul celor care își propun să conducă instituții publice. Potrivit lui Gheorghe, plagiatul nu este doar o chestiune de proprietate intelectuală, ci una de integritate personală și politică.

În continuarea mesajului său, Vlad Gheorghe a transmis un apel direct către președintele USR, Cătălin Drulă, cerându-i să renunțe la folosirea sloganurilor care nu îi aparțin.

„Îi cer domnului Cătălin Drulă să nu mai fure sloganurile altora, să rămână la ale dânsului și să elimine din postări textele plagiate de la mine”, a scris fostul europarlamentar.

El a mai spus că acest episod nu este unul izolat, ci reflectă o practică mai veche în politică, unde ideile și mesajele sunt adesea reutilizate fără acordul autorilor.

„Plagiatul este o formă de furt foarte răspândită la politicieni, dar în anul 2025 lucrurile astea trebuie să înceteze”, a afirmat Vlad Gheorghe.

Politicianul a adăugat că un astfel de gest nu trebuie tratat cu superficialitate: „Cine fură azi un slogan, un concept, un program, în viitor va fura mai multe lucruri.” Prin această declarație, el a subliniat importanța corectitudinii și a transparenței în competițiile electorale.

Pentru a preveni orice alte dispute, Vlad Gheorghe a anunțat că va merge personal la OSIM pentru a înregistra oficial sloganul său.

„Mâine la ora 10 merg la OSIM pentru a înregistra sloganul în întregime, având în vedere că de 15 zile este prezent atât pe social media, cât și pe site-ul meu http://xn--unsingurbucureti-cyf.ro/”, a scris el.

El a precizat că înregistrarea va fi făcută în prezența presei, pentru a asigura transparența demersului și pentru a demonstra că expresia „UnSingurBucurești, UnSingurPrimar” îi aparține.

„Chem presa, și pe toți cei interesați, să fie martori la înregistrarea sloganurilor. Poate veni inclusiv domnul Drulă. Dar NU îmi poate plagia ideile!”, a adăugat fostul europarlamentar.

Vlad Gheorghe a transmis că acest demers nu este doar o reacție punctuală, ci și un semnal de alarmă în fața practicilor neetice din spațiul politic. Potrivit acestuia, protejarea ideilor originale este o formă de respect față de electorat și față de competiția democratică.