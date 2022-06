Premierul britanic, Boris Johnson, s-a întâlnit, din nou, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Acesta a spus că Londra este dispusă să antreneze 10.000 de soldați ucraineni la fiecare 120 de zile. Deplasarea în Ucraina a premierului britanic este considerată surprinzătoare. El și-a anulat în ultima clipă o deplasare planificată la Doncaster, unde urma să țină un discurs în fața parlamentarilor conservatori și a unor aleși locali.

Prezența lui Boris Johnson intervine a doua zi după vizita istorică a patru lideri UE în Ucraina: Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi și Klaus Iohannis. Boris Johnson a mai fost la Kiev la începutul lunii aprilie, fiind primul lider din G7 (principalele state industrializate din lume) care a vizitat Ucraina de la invazia rusă în această țară, declanșată la 24 februarie. El a surprins și atunci, făcând o plimbare prin oraș împreună cu Volodimir Zelenski.

Despre noua vizită de vineri a lui Boris Johnson în Ucraina s-a aflat abia după ce premierul britanic a postat pe Twitter o fotografie alături de președintele Volodimir Zelenski, însoțită de mesajul: „Domnule președinte, Volodimir, e bine că mă aflu din nou la Kiev”.

Mr President, Volodymyr,

It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY

