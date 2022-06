Comisia Europeană a recomandat ca Ucraina să primească statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, a declarat vineri președintele acesteia, Ursula von der Leyen, în timpul unei conferințe de presă, la o zi după ce cei mai puternici lideri ai blocului comunitar au vizitat Kievul.

„Ucraina a demonstrat în mod clar aspirația și determinarea țării de a se ridica la înălțimea valorilor și standardelor europene”, a declarat ea reporterilor la Bruxelles.

Pentru declarația sa, Ursula von der Leyen a purtat culorile Ucrainei, un blazer galben peste o cămașă albastră.

Se așteaptă ca liderii țărilor UE să aprobe această decizie în cadrul unui summit care va avea loc săptămâna viitoare. Liderii celor mai mari trei state membre – Germania, Franța și Italia – și-au manifestat joi solidaritatea prin vizita la Kiev, împreună cu președintele României, scrie France 24.

We recommend to give Ukraine the candidate status, on the understanding that the country will carry out a number of important reforms.

Ukraine has clearly shown commitment to live up to European values and standards.

And embarked, before the war, on its way towards the EU. pic.twitter.com/Cggme0Ep0l

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022