Experții în securitate de la Kaspersky au descoperit un virus nou și foarte periculos, numit Keenadu, care afectează telefoanele și tabletele cu sistem de operare Android. Până la jumătatea lunii februarie 2026, au fost găsite peste 13.000 de dispozitive infectate în întreaga lume.

Keenadu este un tip de malware numit „backdoor” (adică o „ușă din spate”). Asta înseamnă că le permite hackerilor să intre în telefon fără știrea utilizatorului și să îl controleze complet. Virusul poate fi instalat direct din fabrică, fiind ascuns în sistemul de bază al telefonului (firmware). De asemenea, poate fi integrat în aplicații de sistem sau chiar descărcat din magazine oficiale, precum Google Play.

Problema este că utilizatorul nu observă nimic suspect. Virusul funcționează în fundal, fără să dea semne că ceva este în neregulă. Pentru că este integrat foarte adânc în sistem, este greu de detectat și de eliminat prin metode obișnuite.

Odată activ, Keenadu poate infecta aplicațiile existente, poate instala alte aplicații fără permisiune și poate modifica setările sistemului. Hackerii pot avea acces la poze, videoclipuri, mesaje private, date bancare și informații despre locație. Într-un caz analizat, virusul era ascuns chiar în aplicația de deblocare facială, ceea ce a dus la expunerea datelor biometrice ale utilizatorului.

Specialiștii spun că acest virus a ajuns pe unele dispozitive în urma unui atac asupra lanțului de aprovizionare, adică problema a apărut înainte ca telefoanele să ajungă la cumpărători. Recomandarea lor este să folosim aplicații de securitate actualizate și să evităm cumpărarea de dispozitive de la producători necunoscuți sau din surse nesigure.

Experții au anunțat că Spania este una dintre țările cu cele mai multe cazuri de infectare cu malware-ul Keenadu. Au fost confirmate situații și în alte țări din Europa, ceea ce arată că virusul se răspândește activ.

Specialiștii recomandă instalarea unei aplicații de securitate pentru telefon de la un furnizor cunoscut și de încredere. De asemenea, este important să evitați descărcarea aplicațiilor din surse neoficiale. Dacă telefonul începe să se comporte ciudat — de exemplu, bateria se descarcă mult mai repede sau datele mobile sunt folosite intens fără motiv — este bine să faceți o scanare completă a dispozitivului.

