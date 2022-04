Viorica Dăncilă și-a depus candidatura pentru președinția noului partid politic „Națiune Oameni Împreună” (NOI), înființat în ianuarie 2022. Potrivit spuselor sale, pe 12 aprilie va avea loc congresul partidului politic NOI.

„Va fi un congres pe 12 aprilie, deci destul de aproape. Voi candida pentru funcția de președinte al partidului. În momentul în care am avut discuții cu membrii Partidului Națiune Oameni Împreună au venit cu această propunere și voi candida pentru această funcție.

Eu am spus că vreau, alături de Partidul NOI, să facem o altfel de politică. Un altfel de mod de abordare în politică. Acum vedem că oamenii sunt dezamăgiți. Încrederea în clasa politică a ajuns la un nivel foarte scăzut.

Vrem să creștem încrederea în clasa politică. Nu trebuie să uităm, politicul conduce economicul. Politicul este cel care ia decizii pentru mulți dintre noi. Legislativul este politic, Executivul este politic. Până la urmă, și președintele țării este ales politic.

Dacă nu respectă Constituția, așa cum este în situația actuală, atunci se și implică politic, cu toate că ar trebui să fie președintele tuturor românilor”, a spus aceasta într-un interviu acordat Gândului.

Viorica Dăncilă a renunțat definitiv la PSD: Vreau să aduc o altfel de politică în România

„Sunt foarte mulți oameni în PSD pe care îi apreciez și îi respect foarte mult. Mă aștept, în continuare, la critici și am văzut că nu m-am înșelat. Au fost critici. Un om politic trebuie să accepte și critici și aprecieri. Dar cred că acestea trebuie să fie întemeiate pe lucruri reale și nu pe răutatea sau pe interesele altora.

Mă aștept la aceste critici, dar eu voi merge înainte, sunt un om puternic, am avut parte, probabil, de cele mai multe critici și atacuri atât cât am fost premierul României, deci nu mă sperii de acest lucru. Ceea ce nu te omoară, te întărește.

Legat de modul de a face politică, am spus și înainte, nu am revenit în politică pentru a ataca alte partide politice, pentru a ataca alți lideri politici. Am revenit în politică pentru că vreau să aduc consensul. Vreau să aduc o altfel de politică în România.

Visul meu este un lucru pe care l-am susținut atâta timp cât am fost și premier, eu cred că numai prin consens, prin așezarea la aceeași masă a tuturor partidelor politice, a mediului academic, a specialiștilor în (n.red. – diferite) domenii, a societății civile, sindicate, patronate, putem să luăm măsuri în România, în această perioadă care – trebuie să recunoaștem – este o perioadă foarte dificilă”, a declarat Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă: Eu vreau o politică a adevărului

„Eu vreau o politică a adevărului în care, chiar dacă ne place sau nu ne place un anumit lucru, trebuie să îl facem public și trebuie ca, unindu-ne forțele, să putem să aducem un plus pentru România.

Nu voi face o politică defensivă. Voi sancționa orice decizie care ar fi în defavoarea românilor sau în defavoarea interesului național. Dar, în același timp, nu voi face o politică arogantă și agresivă în care, atunci când nu am argumente, să vin cu jigniri sau violența verbală.

Detest foarte mult acest lucru, pentru că m-am confruntat, foarte mult, cu acest aspect. Voi face o politică în interesul național, o politică a consensului, o politică în care să se regăsească fiecare dintre cei care doresc un alt viitor pentru țară.

O politică în care se poate explica, nu doar critica, nu doar să venim cu acuze, ci cu soluții pentru țară și oameni. La fiecare atac voi răspunde cu soluția pe care o vedem noi, în Partidul Națiune Oameni Împreună pentru România”, a afirmat aceasta.

Viorica Dăncilă, despre partidul politic NOI

„Partidul este format din oameni noi în politică, dar este un partid deschis pentru toți cei care au făcut sau nu au mai făcut politică, dar care vor să se implice pentru o schimbare a situației actuale.

Noi nu vom face, din nou, o împărțire a populației Românii între cei care au făcut politică și cei care nu au făcut politică. Cred că toți cei care au făcut politică și au adus un plus pentru România trebuie să vină alături de Partidul Națiune Oameni Împreună.

Nu vom face această împărțire între oameni tineri și oameni cu experiență, seniorii. Eu cred că este nevoie de energia celor tineri, dar și de experiența celor care au trecut deja prin viață.

Partidul NOI este deschis și altor politicieni, dar politicieni care, de-a lungul timpului, au dovedit că au fost pentru interesul național și nu pentru interesul electoral sau de partid.

Pentru mine este mai puțin important cine m-a trădat și cine nu m-a trădat. Important este să nu trădeze speranța românilor și să nu trădeze promisiunile pe care le-au făcut în fața românilor. Eu cred că acest lucru este foarte important. Și aici aș vrea să fac o paranteză…

În cadrul partidului NOI vorbim de credință autentică, un partid cu credință autentică. Și poate mulți se întreabă: «Credință autentică, de ce autentică?»

Pentru că mulți spun ”avem credință”, dar – în același timp – sunt atât de înrăiți împotriva altora, fac atât de mult rău, vorbesc atât de urât, au un limbaj foarte violent. Acest lucru nu înseamnă că ai credință, credința presupune iubire și iertare”, a explicat Viorica Dăncilă.