Într-un interviu acordat la Etno Tv, Viorica Dăncilă a vorbit despre data 10 august 2018, atunci când evenimente fără precedent au avut loc. Mai exact, atunci a fost momentul în care mii de români au ieşit în stradă, iar Jandarmeria a folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanţilor.

În acest context, fostul premier susține că avea deja un concediu planificat și aflase că românii ar urma să se adune în Piața Victoriei. Pe de altă parte, ea precizează că toate atribuțiile i-au fost lăsate lui Paul Stănescu în acea perioadă, însă acesta nu a primit nicio întrebare referitoare la acele evenimente.

Fostul premier a mai adăugat că se afla în concediu atunci, în afara țării, însă nu a avut datele exacte, adăugând că ce s-a întâmplat atunci este regretabil.

Viorica Dăncilă, despre violențele de la 10 august

„Înainte de a pleca în concediu am avut decât informaţii legate de venirea românilor de pretutindeni în Piaţa Victoriei, nu de violenţă, nu de grupuri care vor recurge la violenţă.

Am lăsat toate atribuţiile lui Paul Stănescu, deci în perioada 10 august premierul a fost Paul Stănescu, dar nu am văzut pe nimeni care să îl întrebe ce s-a întâmplat atunci, că era premier în funcţie, premier interimar, nu am văzut pe nimeni să spună cum a intervenit, ce informaţii a avut, ce s-a întâmplat, pentru că trebuia să coordoneze toată activitatea.

Pe 10 august eram în concediu, nu eram în ţară, am văzut ceea ce se întâmplă, nu avem toate datele pentru că normal, când laşi pe cineva în loc datele merg către persoana care ţine locul respectiv. Ceea ce s-a întâmplat este regretabil, de aceea cred că este nevoie mai mult ca oricând să aflăm adevărul”, a afirmat Dăncilă.

Totodată, fostul premier a mai adăugat că dacă ar fi știut ce avea să se întâmple la data de 10 august nu ar fi plecat din țară, ci din contră, ar fi chemat „o echipă” din rândurile protestatarilor la discuţii, în Palatul Victoria.

Ce i s-a cerut Vioricăi Dăncilă?

„Eu cred că au vrut să lege aceste evenimente de Viorica Dăncilă, altfel nu-mi explic faptul că a fost contestată cererea pentru plecare concediu, nu-mi explic faptul că totul au legat de Viorica Dăncilă, cu toate că Viorica Dăncilă a lăsat un premier interimar”, a adăugat fostul prim-ministru.

Un alt aspect menționat de fostul premier a fost faptul că i s-a cerut în Comitetul Executiv Naţional al PSD să dea ordonanţă pe amnistie şi graţiere, însă a refuzat. Dăncilă a mai adăugat că pentru ea, la acel moment, „interesul naţional era mai presus de ceea ce îşi doreau unii sau alţii”.

Viorica Dăncilă a mai fost întrebată în cadrul aceluiași interviu dacă va candida din nou la alegerile viitoare. În acest sens, fostul premier a precizat că va candida „pe o listă” la viitoarele runde de alegeri.