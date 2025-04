În cadrul emisiunii Insider Politic, Victor Ponta a fost întrebat dacă se vede în finala alegerilor prezidențiale în fața lui George Simion.

De asemenea, candidatul independent la prezidențiale l-a criticat pe liderul AUR, acuzându-l că minte atunci când susține că ar fi plătit milioane de dolari pentru a avea acces la administrația de la Washington.

„George Simion vorbeşte prostii şi nu întâmplător i-am spus că-i cârlan. Nu poţi să vrei să fii preşedintele României şi să ai interdicţie în Moldova şi în Ucraina. Nu poţi să fii preşedintele României şi să-l acuzi pe Donald Trump că i-a dat Ponta bani. Normal că n-am bani să-i dau lui Trump şi nici nu mi-a cerut. Şi e şi invidios, că el n-a ajuns acolo. Sigur, a mers şi el. El mereu e între fustele cuiva. Ori fustele Ancăi Alexandrescu, că nu-l lasă să vină la dezbateri. Ba, după aia a fost la Washington, era între fustele Georgiei Meloni, care s-a pitit şi el pe acolo.

Nu aşa arată un preşedinte al României. Fii serios, vorbeşte despre ceilalţi, dacă ai ceva de spus. Are vreo dovadă că am dat, nu milioane, nu am milioane de euro, fie vorba între noi. Nu ştiu, 100 de dolari sau ceva. Dacă nu, nu vorbi, pentru că, trebuie, eşti totuşi şeful unui partid parlamentar, important, al doilea din Parlament, şi candidezi la o funcţie importantă. De aceea, încerc cât pot să nu vorbesc nimic de contracandidaţi, dar nu sunt nici genul care să tac din gură când sunt atacat”, a declarat Ponta, la Prima Tv.