Conform cadrului legal, poliția poate pătrunde într-o locuință sau într-un alt spațiu privat fără acordul proprietarului doar în situații strict reglementate. Intervenția este justificată atunci când este necesară protejarea vieții sau a integrității unei persoane, înlăturarea unui pericol grav ori prinderea unor infractori.

Acest tip de intervenție se aplică în cazuri precum salvarea vieții unei persoane aflate într-un pericol iminent. Totodată, poate fi vorba despre protejarea integrității unei persoane aflate într-o situație critică.

În același timp, legea prevede și situații în care poliția poate interveni pentru prevenirea extinderii unei epidemii, atunci când există indicii că într-un spațiu se află o persoană decedată. Un alt caz este prinderea autorilor unor infracțiuni flagrante grave.

Intervenția fără mandat este permisă mai ales în situații considerate de risc ridicat. Este vorba despre cazuri care implică arme, substanțe explozive sau stupefiante, dar și acte de violență.

De asemenea, polițiștii pot pătrunde într-un spațiu privat atunci când suspectul este mascat, deghizat sau travestit. În lista situațiilor în care poate avea loc o astfel de intervenție apare și capturarea unui autor de acte teroriste, dacă există dovezi că acesta se află în acel spațiu.

În plus, sunt incluse și cazuri de braconaj, conform informațiilor prezentate.

Legea prevede și condițiile în care polițiștii pot folosi forța pentru a pătrunde într-un imobil. Acest lucru este posibil dacă există indicii temeinice că ar putea exista rezistență armată, alte forme de violență sau un risc de distrugere a probelor.

Intervenția este considerată justificată și atunci când persoana refuză accesul ori nu răspunde solicitărilor formulate de polițiști.

În mod obișnuit, înainte de pătrunderea într-un spațiu privat, polițistul are obligația să își informeze superiorii. Există însă o excepție importantă: în situațiile de urgență, raportarea se poate face ulterior, în cel mai scurt timp posibil.

După eliminarea pericolului sau după prinderea suspectului, polițiștii trebuie să părăsească locuința. Rămânerea în spațiu este posibilă doar dacă se obține acordul expres al persoanei vizate.

În situația în care este necesară ridicarea unor probe, autoritățile pot solicita temporar persoanelor aflate în spațiu să rămână pe loc sau să se retragă, până la stabilirea identității. Pentru fiecare intervenție de acest tip trebuie întocmit un proces-verbal, iar o copie este oferită persoanelor vizate.