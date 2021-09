Viața lui Zanni, după marele premiu de la Survivor România! Este pregătit să aibă o relație?

Câștigătorul de la Survivor România a recunoscut că nu știe dacă este pregătit de o relație. Potrivit celor spuse de el, nu este „prea ușor de impresionat.”

„Da, recunosc, nu știu dacă sunt pregătit de o relație, pentru că nu sunt prea ușor de impresionat. Dacă mi-aș găsi o femeie care să mă impresioneze, să-mi placă de ea. Și, cel mai important, să mă iubească necondiționat, atunci cred că aș încerca să văd dacă sunt pregătit pentru o relație”, a declarat Zanni pentru cancan.ro

Ce caută Zanni într-o parteneră?

Totodată, tânărul a explicat că nu are în cap o femeie la care să se gândească.

„Acum nu-mi dau seama, pentru că nu am în cap o femeie la care să mă gândesc și să vreau ceva cu ea. Nu mă uit la fizic, trebuie doar să mă atragă. Nu sunt niște trăsături anume, după care mă uit. Să fie femeie și să mă atragă. Contează energia pe care mi-o transmite. Am câștigat trofeul «Survivor România» și trebuie să găsesc altul, ca să am adrenalină, să am ce trăi.

Mai am ceva timp să-mi găsesc o țintă, un nou vis. Sunt în căutare de viață, vreau să cuceresc pe toată lumea. Sunt pregătit de orice! Ce-mi dă viața, aia sunt pregătit să primesc ”, a mai spus Zanni.

Zanni și-a îndeplinit marele vis!

Protejatul lui Alex Velea și marele câștigător al premiului de 50.000 de euro a postat un clip cu noua lui locuință, mulțumind cu această ocazie și celor care l-au susținut.

„Este oficial! Mi-am cumpărat apartamentul, aceasta este cheia. Vă mulțumesc și celor care au fost lângă mine și m-ați susținut, pentru că ați contribuit la treaba asta! Sigur că și fără voi reușeam, la 70-80 de ani, dar cu ajutorul vostru am reușit la 23 de ani. Vă mulțumesc, vă sunt recunoscător!”, a declarat Zanni.