Culiță Sterp a dat lovitura după Survivor România 2021. Artistul a înțeles că orice formă de publicitate este binevenită și, în consecință, s-a repoziționat. Acum, cei care vor să-l audă cântând la nunți sau la botezuri, trebuie să scoată o sumă uriașă din buzunar. El a mărit binișor tariful și nu toată lumea își mai poate permite să-l aibă pe scenă.

Faptul că notorietatea înseamnă expunere și mulți bani este confirmat chiar de cazul lui Sterp. Acesta și-a mărit onorariul după ce a fost prezent la Kanal D, lucru confirmat chiar de managerul său. Mai exact, cine dorește să se distreze pe melodiile lui Culiță Sterp trebuie să plătească nu mai puțin de 5.000 de euro.

“Pentru o nuntă, Culiță Sterp încasează, acum, 5.000 de euro. Da, vine cu formația, șase sau șapte persoane. Normal, ține toată nunta, cântă toată noaptea”, a declarat managerul lui Culiță Sterp, conform cancan.

Cine este Culiță Sterp

Culiță Sterp a devenit cunoscut odată cu participarea la show-ul Puterea Dragostei. El este fostul soț al artistei Carmen de la Sălciua. Relația lor a fost marcată de numeroase despărțiri și împăcări.

În urmă cu un an, Jador și Culiță Sterp au lansat împreună o melodie, care a ajuns rapid în topul vizualizărilor. Piesa a fost însă ștearsă de pe YouTube. Motivul ar fi fost legat de faptul că linia melodică a piesei era împrumutată din creația unui artist originar din Albania. Ulterior, acesta din urmă a solicitat ca melodia să fie pe contul lui de YouTube și toți banii care provin de pe urma vizualizărilor să intre la el în buzunar.

Potrivit lui Culiță Sterp, când artistul din Albania a văzut că piesa a făcut 10 milioane de vizualizări într-o trei săptămâni, a reacționat imediat.

„După trei zile am văzut că s-a șters piesa de pe Youtube. Din cauza strike-ului lor, probabil. Și nu am mai pus-o că am zis că nu vreau să am probleme”, a spus Culiță Sterp.

