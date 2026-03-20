Edilul Capitalei a anunțat că va propune renunțarea la facilitățile actuale, considerând că sistemul a devenit dezechilibrat.

„Este un nonsens când ai de două ori mai multe mașini scutite decât locuri de parcare”, a explicat acesta.

Decizia finală nu îi aparține însă primarului, proiectul urmând să fie supus votului în Consiliul General al Municipiului București.

Un alt punct sensibil îl reprezintă locurile gratuite acordate reprezentanților mass-media, despre care edilul spune că au ajuns la un nivel greu de justificat.

„Avem 6.000 de ziariști care au gratuitate. Și eu îmi plătesc parcarea ca primar, poate găsim o formulă ca o redacție să aibă 5-10 locuri, dar 6.000? Sunt redacții care au sute”, a declarat primarul general.

Deși recunoaște utilitatea acestor facilități pentru activitatea din teren, acesta susține că este nevoie de o regândire a sistemului.

Primarul a atras atenția și asupra dezechilibrului generat de cumulul facilităților acordate mai multor categorii de vehicule.

„Este vorba despre a lua o decizie rațională pentru oraș, nu am nimic cu nimeni. Și eu am hibrid, nu am nimic cu oamenii, dar hai să luăm decizii care țin de normalitate”, a spus acesta.

Reprezentanții PSD susțin că soluția optimă ar fi o reducere a tarifelor, nu eliminarea completă a gratuităților.

„Compania de Parking e pe profit, un profit destul de consistent. Și are și de încasat pe baza amenzilor sau proceselor verbale pe care le-a dat încă vreo 70 sau 100 de milioane lei. Apoi, nu toate mașinile electrice și hibrid înmatriculate în București parchează în aceste parcări. Când proiectul va fi pus în dezbatere, vom avea un punct de vedere. Că una este să faci un discount, alta e să tai tot”, a spus liderul consilierilor PSD.

Acesta a adăugat că ar susține un sistem diferențiat de reduceri, în funcție de tipul de vehicul.

„Eu aș merge pe o formulă de reducere, pentru a nu tăia de tot această gratuitate. Valoarea reducerii va fi discutată cu Direcția de Transporturi, să vedem financiar ce ar însemna. Eu cred că trebuie să existe o reducere diferită, pentru mașinile electrice față de cele normale și pentru cele electrice față de hibrid și hibrid față de normal, ca totuși să-i încurajeze în continuare pe oameni să cumpere mașini electrice sau hibrid”, a declarat acesta.

Consilierii USR atrag atenția că problema trebuie analizată în funcție de obiectivul principal: reducerea poluării sau diminuarea traficului.

„Sunt două politici care, în București, de 10 ani, se bat cap în cap. În primul rând, ai niște politici de mediu, care pot încuraja, de exemplu, achiziționarea unor mașini care poluează mai puțin. Apoi ai problemele de congestie a traficului, cauzate de faptul că avem prea multe mașini și le folosim zilnic. Nu știu care dintre cele două probleme e mai acută, poluarea sau blocajele din trafic”, a explicat un consilier general. „Dacă te axezi pe congestie, atunci nu trebuie să existe nicio excepție de la plata parcării. Dacă te axezi pe mediu, atunci, clar, mașini electrice sau mașini cu capacitate mai mică. Este o decizie pe care majoritatea din Consiliul General o va lua”, a mai precizat acesta.

Totodată, acesta a criticat lipsa unei politici unitare la nivelul Capitalei.

„Dar discuția trebuie să vizeze mai mult decât prețul și excepțiile, e o discuție și despre parcările de reședință și despre sistemele paralele de parcare, că Sectoarele au început să-și facă propriul sistem de parcare. Ai nevoie de un ghid cum să parchezi în București, care e parcare de reședință în București, care e parcarea Primăriei Capitalei, care de la Sectoarele 3 și 4, unde plătești la fiecare, ce reguli sunt, e un haos complet. Deci, sunt mai multe lucruri de tranșat”, a explicat consilierul.

Reprezentanții REPER propun o abordare etapizată, cu diferențiere clară între tipurile de mașini.

„Eu cred că sunt trei situații, vorbim de acele mașini mild hibrid, acele mașini care au o mini baterie suplimentară, dar locomoția efectivă continuă a fi prin mijloace fosile. Apoi ai hibridele normale care merg între 5-7 km pe electric, cele care se auto-încarcă în timpul mersului și cele cu încărcare la priză, care merg pe electric undeva la 20 km. Apoi avem mașinile electrice, care merg folosind doar energie electrică”, a explicat un consilier general.

Acesta susține eliminarea facilităților pentru mild-hybrid și introducerea unor perioade limitate de gratuitate pentru celelalte categorii.

„Din perspectiva noastră, cred că, în mod cert, mild hibridele ar trebui să fie considerate ca și celelalte mașini pe combustibil fosil și să fie taxate ca atare”. „De exemplu, să spunem că 2 ani de zile putem să oferim parcare gratuită hibridelor și poate 3-4 ani mașinilor electrice. Eu, personal, aș merge pe această variantă pentru că oamenii, poate, și-au cumpărat hibride sau electrice, sperând în această facilitate”, a explicat acesta.

Reprezentanții AUR susțin ideea eliminării privilegiilor, dar atrag atenția asupra promisiunilor făcute anterior cetățenilor.

„De principiu, noi suntem de acord ca toți cetățenii să fie tratați egal. Nu am susținut niciodată o favorizare a unei anumite categorii. Dar trebuie analizat, trebuie văzut și ce fel de promisiuni au fost făcute oamenilor”, au transmis aceștia.

„De primă intenție, nu mi se pare o idee rea, ideea domnului primar. Dacă un pensionar care are o mașină diesel de 25 de ani are anumite îndatoriri și anumite lucruri de plată, este firesc ca și un om activ, care își permite o mașină electrică, de peste 100.000 de euro, de exemplu, să plătească aceleași lucruri”, au mai precizat reprezentanții formațiunii.

Facilitățile pentru mașinile electrice și hibride au fost introduse în 2016, iar de-a lungul timpului au existat mai multe încercări de modificare a acestora.

În 2022, un proiect similar prevedea menținerea gratuității doar pentru mașinile electrice, însă inițiativa nu a fost adoptată.

Tendința la nivel european este de restrângere a gratuităților, în special pentru mașinile hibride.

În unele orașe, facilitățile au fost eliminate complet pentru hibride, în timp ce mașinile electrice beneficiază fie de reduceri, fie de gratuitate limitată. În alte cazuri, chiar și pentru electrice se introduc restricții sau taxe suplimentare, în funcție de dimensiunea sau impactul asupra traficului.