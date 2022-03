Dezastrul din Mariulop a fost transmis de șeful administrației militare a regiunii separatist pro-ruse Donețk, Pavlo Kyrylenko, potrivit Ukriform.ua.

„Ați trecut linia umanității”, a exclamat Pavlo Kyrylenko.

În prezent, forțele de ordin au deschis o anchetă și documentează consecințele bombardamentului maternității. Momentan, polițiștii ucraineni adună dovezi pentru Curtea Internațională de Justiție a ONU (Organizația Națiunilor Unite).

„Maternitatea centrului orașului, spitalul, secția de copii și terapie – toate distruse în timpul unui zbor al aviației ruse către Mariupol. Literalmente chiar acum. Un pilot rus care probabil nu îndrăznește să se numească om tocmai a apăsat din nou cârligul, știind exact unde se va săruta bomba. Rușii! Nu numai că ați trecut granița relațiilor inacceptabile între state și popoare. Ați depășit limita umanității. Nu vă mai numiți oameni!”, au transmis forțele de ordin din Donețk.

Serhiy Orlov, viceprimarul din Mariupol, a transmis că numărul real al civililor uciși de când a început războiul este imens, necunoscându-se exact totalul.

„Statisticile sunt îngrozitoare. Ieri noi am confirmat 1.207 victime ucise în bombardamente. Nu putem calcula câți morți avem. Probabil, de trei, patru ori mai mulți. Nu putem nici măcar să numărăm câți oameni au fost uciși pe străzi în bombardamente”, a spus Serhiy Orlov pentru CNN.

Acesta a adăugat că autoritățile locale din Mariupol pregătesc săparea unor gropi comune pentru înlăturarea cadavrelor. În prezent, Mariupol este grav afectat de bombardamentele rușilor. Oamenii au rămas fără apă și energie electrică.

Consiliul din Mariupol a descris pagubele spitalului ca fiind „colosale”, explicând că încă nu are date exacte despre victime, transmite The Guardian.

„Forțele de ocupare rusești au aruncat câteva bombe pe spitalul de copii”, au scris autoritățile ucrainene pe rețelele de socializare.

A man stands at a place where one of the aviation bombs Russians dropped on Mariupol children’s hospital today, hit the ground. Show this to Russian fuckers. Children’s hospital is completely destroyed. pic.twitter.com/BhIJHLB6wl

Imediat după nefericitul incident, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe Twitter că există copii îngropați sub dărâmăturile spitalului. Acesta a solicitat urgent o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

„Cât timp va mai fi lumea complice la ignorarea terorii? Închideți cerul chiar acum! Opriți crimele! Aveți putere, dar se pare că vă pierdeți umanitatea”, a scris acesta pe Twitter.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022