Este informaţia momentului despre fostul preşedinte al României Traian Băsescu!

Acum 16 ani, Traian Băsescu este suspendat din funcţie de către Parlamentul României

Pe 20 aprilie s-au împlinit 16 ani de la momentul suspendării în Parlament a fostului preşedinte Traian Băsescu, „un lucru extrem de util pentru țară”, spune Cozmin Guşă.

„Deși eram un simplu parlamentar, președintele Partidului Inițiativa Națională, am avut un demers necesar României, prin care i-am convins pe toți, și am și scris moțiunea de suspendare a lui Traian Băsescu, i-am convins pe toți parlamentarii și pe toate partidele cât de necesar era acest lucru”, a declarat acum Cozmin Guşă, în cadrul emisiunii pe care o realizează pe Gold FM.

În continuare, Cozmin Guşă a relatat ce s-a întâmplat la marele miting de sprijin organizat în Piaţa Universităţii în sprijinul lui Băsescu. El spune că a decis să meargă acolo, alături de alţi doi parlamentari, pentru a-i aduce aminte fostului preşedinte că promisese că-şi va da demisia în cinci minute, în cazul în care va fi suspendat.

Cei doi parlamentari erau unul de la PSD, iar celălalt de la PNL: Victor Ponta şi Crin Antonescu. „Unul și-a închis telefonul, altul n-a mai răspuns la telefon și am ajuns singur în Piața Universității. Am mai fost însoțit de către Lavinia Șandru, care era vicepreședinte al PIN, și de către un consilier de-al meu, un prieten, om în vârstă, Mircea Popa”, relatează Cozmin Guşă despre evenimentele din acea zi de 20 aprilie 2007.

Cozmin Guşă: Așa am scăpat de o bătaie care m-ar fi schilodit, m-ar fi și nenorocit, probabil

În continuare, Cozmin Guşă a povestit cum a fost supus unei agresiuni fizice foarte violente, în ceea ce el numeşte o „operaţiune a Statului Paralel”.

„De aici începe operațiunea Statului Paralel. Când am ajuns în Piața Universității, eram așteptați cumva, cred că am fost urmăriți de către serviciile secrete, și unii oameni ne-au aplaudat, dar, cum ne-am dus vreo 5 metri, am văzut, așa, la o distanță de 20-25 de metri, un grup de gorile, de oameni mai prost îmbrăcați, bărbați, cu ochii injectați, așa, care au început să se îndrepte direct înspre noi.

Ne-au înconjurat, am apucat să o dau la o parte pe Lavinia Șandru, să treacă pe sub ei, îi zic „fugi, fugi, pleacă repede de aici”, și au început să vocifereze. Unul dintre ei s-a apropiat și, pe sub mâinile celorlalți, mi-a aplicat un pumn în plex. Altul m-a tras de haine din spate; voiau să mă pună jos și, eventual, să-mi dea cu picioarele.

L-am prins de mână pe cel din spate, m-am întors în jurul axei, cum ar veni, totuși, sunt președintele Federației de Judo, și l-am împins în brațele lor, împiedicându-i să mă urmărească și am alergat vreo 30-40 de metri, poate mai mult, 50, și am reușit să intru în restaurantul Hotelului Intercontinental. Mă aștepta la ușă, a văzut faza, nea Viorel Păunescu, Dumnezeu să-i dea sănătate, care a închis rapid ușa și așa am scăpat de o bătaie care m-ar fi schilodit, m-ar fi și nenorocit, probabil.

Am făcut o plângere pentru că eram demnitar și voiam să văd cine e în spatele acestei bătăi. Era un informator al „Doi și-un sfert”, mi-au spus cei de la poliție, când m-au adus la o confruntare cu respectivul. Respectivul ar fi riscat pușcărie, lovind un demnitar, era totul pe camerele de luat vederi.

M-a implorat omul, sigur că eu nu voiam să facă pușcărie, mi-a explicat că ofițerul lui de legătură, căruia nu-i mai spunem numele, l-a obligat să meargă în Piața Universității și le-a indicat lui și colegilor lui, alți informatori de pe la alte servicii sau tot de pe la „Doi și-un sfert”, ținta Cozmin Gușă, de bătut, de nenorocit și cu cine mai venea el.

De-aia n-au mai venit Crin Antonescu și cu Victor Ponta, c-au fost informați de către ofițerii lor de legătură, glumesc, că se lasă cu bătaie și să nu mă însoțească. L-am iertat pe om, meargă în plata Domnului, n-a plătit nici amendă.

Presa, însă, a denaturat tot acel eveniment și, în loc să vorbească despre faptul cum 15, 12, câți erau, de huligani vreau să bată un parlamentar român, să-l nenorocească, mai simpatic sau mai puțin simpatic, pe numele lui Cozmin Gușă, au insistat legat de lașitatea mea că, vezi, Doamne, n-am avut curajul să stau să mă bat cu ăia 12-15 oameni și că am preferat să fug și au ținut-o langa vreun an de zile.

Presa a contribuit la acest lucru, deci al doilea element al Statului Paralel, serviciile au fost primul element, amenințările soldate cu bătaie ghidonată prin brațele unor mardeiași, unor bătăuși, al treilea și al patrulea element”, a povestit Cozmin Guşă, potrivit Solid News.

Astfel de violenţe pot avea loc fără probleme şi astăzi

În încheiere, fostul politician explică faptul că metodele nu s-au schimbat prea mult în ziua de astăzi, însă nu prea mai există prilejuri pentru astfel de incidente.

„Scârbos, dar din realitatea României. Să nu cumva să credeți că metodele diferă mult și astăzi; nu mai sunt prilejuri, dar e posibil ca asemenea lucruri să se întâmple.

Din nefericire pentru România, nu prea mai sunt curajoși care să meargă să se bată cu alde Klaus Iohannis, Ciucă sau alții ca ei”, mai afirmă Cozmin Guşă.