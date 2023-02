România, indiferentă la scandalul canalului Bâstroe

Jurnalistul a făcut referire la tratatul militar bilateral semnat de Nicolae Ciucă din poziția de ministru al Apărării, înainte de începerea războiului, despre care nimeni nu credea că va pune bazele mai multor schimburi.

„Aurescu a cocolosit criza Bâstroe. Iohannis este într-o perioadă a vieții lui în care este ținut departe a puterii. Lumea este fericită că el nu mai exercită puterea, lumea fiind SRI, Pahonțu, Hurezeanu. Iohannis a ajuns cumva încurcă lume, deși văd un activist în purtarea lui ca să poată să conteze într-o viitoare negociere pentru SIE, dar cu cred că este primit. Iohannis este cu adevărat în afara jocului. Noi avem trei fantome care țin niște locuri strategice din statul român atât de frământat astăzi ocupate, aceste locuri, tocmai ca să se poată petrece altceva în spate.”, a adăugat el.

Soarta războiului este incertă

Cozmin Gușă a mai spus că nu se aștepta ca SUA să se poarte fără mănuși cu Germania, referindu-se la conductele Nord Stream și că este incert felul în care va evolua războiul.

„Ce se petrece încă nu putem vedea, starea legată de domeniile lor de competență care este starea de beligeranță a Occidentului cu Rusia, este total de tip incert. Este un an de la începutul războiului iar situația este cu mult mai proastă decât perspectivele care existau acum un an despre război pentru Occident. Acum un an eu credeam că se va împotmoli la nivel economic Rusia, nu mizam pe o solidaritate atât de clară și evidentă din partea Chinei și cu atât mai puțin să fie atât de lipită India de Rusia în contextul pe care tocmai l-am văzut. Dacă nu exista accidentul din Brazilia vedeam și o Brazilie și o Americă de Sud mult mai lipită de zona Brix, care în orice caz nu a scăzut Rusia din punct de vedere economic și moral volitiv. Capitalul ei simbolic este intact, chiar dacă există o propagandă puternică.”, a adăugat el.

Ce șanse ar avea Mircea Geoană în cursa pentru Cotroceni?

Jurnalistul a spus că Mircea Geoană va avea șanse la alegerile prezidențiale numai dacă este susținut de PSD.

„Iohannis a încercat o șmecherie de negociere, este limpede că în spatele lui Iohannis sunt mulți oameni cu interese administrative, care au contracte pe drum. Atunci, în urmă cu o lună a fost accesat Tudose, și i s-a spus că el este mai bun. Doar că Tudose s-a fript cu toți, s-a dus în mod corect și i-a spus lui Ciolacu că nu se duce la filmul ăsta. În acel moment PSD a intrat într-o altă logică de abordare cu Iohannis. Ciolacu nu are nicio emoție în fața lui Iohannis, Ciolacu are emoție doar în fața Serviciilor Secrete.

Mircea Geoană are șanse în 2024 doar dacă reușește să-și ia PSD-ul alături, altfel nu are nici o șansă. Mircea Geoană nu este nici măcar George Simion, care poate să impresioneze publicul, este un funcționar care v-a fi dovedit că nu face multe treburi pentru România. Ce se întâmplă la momentul actual în politică este foarte greu de prezis.”

Candidatul PSD ar avea cele mai multe șanse, doar că trebuie să fie foarte bine conturat sau un candidat din partidul lui Ponta-Simion. USR nu are nici o șansă, PNL este într-o situație de targă, nici nu mai există. PNL după epoca lui Iohannis nu va fi pustiit, eu votez pentru un jurnalist ca și candidat. Ciucă ia zeci de mii de euro pe lună, el nu ar mai fi trebuit să încaseze pensia specială.”, a spus el.

S-a certat Victor Ponta cu George Simion?

Cozmin Gușă a vorbit, de asemenea, despre colaborarea dintre Victor Ponta și George Simion.

„Victor are niște contracte de reprezentare în Business cu companii pe care le are, nu poți să faci aceste contracte fără să-i răspundă miniștrii la reprezentare cu mandat de la partid, atunci el cu inteligență și-a creat o relație bună cu Ciolacu, care a fost bucuros să aibă această relație, ca nu cumva să înflorească din nou Pro România.

Victor dacă s-ar fi certat cu Simion s-ar fi certat până acum, pentru că discuțiile lor au început în luna octombrie, și eu am semnalat cumva în noiembrie, ,nu am vrut să insist pentru că nu este bine să strici o treabă dacă simți că are șanse de agregare. Și trebuie să subliniez că nu vorbim despre un tip fără calități intelectuale sau administrative, pentru că Victor are multe defecte, dar nu a fi prost sau a fi dinamic politic, a și dovedit. A fost cam puturos el pentru ce pârtie a avut, că putea să conducă România liniștit. Iar anduranța lui Simion nu trebuie înșelată, are dreptul să mai încerce o dată deși a făcut multe alianțe. Cea mai proastă a fost cea cu Călin Georgescu, nu cu Dragnea.”, a spus jurnalistul.