Ministrul de Externe Bogdan Aurescu și-a exprimat, marți, într-o intervenție la Digi24, îngrijorarea că, în contextul discuțiilor despre adâncirea canalului, „apar narative în spațiul public care susțin că nu ar mai trebui să acordăm sprijin UcraInei”.

„Asta e o chestiune care e cu totul separat de această discuție legată de Bâstroe care trebuie rezolvată între ministerele de resort din cele două țări”, a spus ministrul de Externe.

Aurescu a fost întrebat despre atacurile venite dinspre colegul său de guvern, Sorin Grindeanu, însă a spus că nu vrea să intre „în dispute politice”.

„Nu vreau să intru în dispute politice pe subiecte atât de serioase care țin de politica externă a României. Eu vreau să se soluționeze cât mai repede această chestiune și nu vreau să dau titluri de presă”, a spus Aurescu.

Tot ceea ce a ținut de MAE s-a făcut foarte prompt

Acesta a reluat acțiunile MAE în legătură cu scandalul Bâstroe și a precizat că partea ucraineană a cerut „o rundă de consultări tehnice între specialiștii din ministerul transporturilor din România și din Ucraina.”

„Eu am spus deja că MAE nu are competențe să verifice la fața locului care sunt adâncimile pe Dunăre. Tot ceea ce a ținut de MAE noi am făcut foarte prompt. Am informat Comisia Europeană, de asemenea am cerut în mod foarte prompt părții ucrainene să clarifice aceste informații care au apărut, am discutat inclusiv cu omologul meu Kuleba și i-am cerut lămuriri. Luni am cerut din nou clarificări pentru informațiile care au apărut între timp, acum aceste aspecte trebuie verificate de autoritățile competente”, a spus Aurescu.

Este grav că se spune că nu ar mai trebui să acordăm sprijinim Ucrainei

El a explicat că tot luni a solicitat accesul în Ucraina a navelor AFDJ care se află în subordinea Ministerului Transporturilor care să verifice la fața locului dacă sunt lucrări de adâncire.

„Noi am solicitat foarte clar că dacă există astfel de lucrări de adâncire ele să înceteze imediat. Este foarte grav că în acest context apar narative în spațiul public care susțin că nu ar mai trebui să acordăm sprijinim Ucrainei. Asta e o chestiune care e cu totul separat de această discuție legată de Bâstroe care trebuie rezolvată între ministerele de resort din cele două țări. Partea ucraineană a și propus în discuția de ieri să existe o rundă de consultări tehnice între specialiștii din ministerul transporturilor din România și din Ucraina”, a spus ministrul de Externe.

Acesta a menționat că nu dorește să intre în dispute politice de acest gen pentru că nu consideră că este corect.

„Măsurătorile din câte știu durează ceva vreme, după care aceste măsuri trebuie interpretate din punct de vedere tehnic. Prin urmare trebuie să așteptăm să vedem care este rezultatul acestor discuții tehnice și a acestor măsurători și vom lua toate măsurile diplomatice.”, a mai spus ministrul de Externe al României.