La doar câteva ore distanță după ce Vladimir Putin a rostit cea de-a 18-a alocuțiune în fața Adunării Federale, discurs public care a avut loc în în fața ambelor camere ale Parlamentului de la Moscova, Mihailo Podoliak, consilierul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a zis că prin acel discurs președintele Rusiei „și-a demonstrat public irelevanța și confuzia”.

„Putin și-a demonstrat public irelevanța și confuzia. El a subliniat că Federația Rusă este în „bloc taiga”, nu are soluții promițătoare și nu va avea niciuna. Pentru că peste tot sunt „naziști, marțieni și teorii ale conspirației”… Sic transit gloria mundi (latina veche) a lui Putin în parlamentul Federației Ruse”, a scris, marți, Mihailo Podoliak pe contul său de Twitter.

Acesta a spus, totodată, că în timpul acelui discurs public, Vladimir Putin a arătat oamenilor că „a pierdut contactul cu realitatea”, că nu înțelege situația în care se află, iar acest lucru va crea mai multe dificultăți pentru Rusia în viitorul apropiat.

„El (Vladimir Putin) se află într-o realitate complet diferită, în care nu există nicio oportunitate de a avea un dialog despre justiție și drept internațional. Rusia se află într-o fundătură. În cea mai disperată situație. Tot ceea ce va face Rusia în continuare nu va face decât să-și înrăutățească situația”, a declarat, marți, Mihailo Podoliak în cadrul unui interviu acordat pentru agenția de presă Reuters.

Putin publicly demonstrated his irrelevance and confusion. He stressed that RF is in „taiga deadlock”, has no promising solutions and won’t have any. Because everywhere there are „Nazis, Martians and conspiracy theories”…

Sic transit gloria mundi of Putin in RF’s parliament

