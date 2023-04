În interviul pe care Elena Udrea l-a oferit recent din închisoare, fostul ministru al Turismului a primit o întrebare cu privire la perioada în care aceasta lucra cu Traian Băsescu, fostul președinte al României.

Jurnalista Anca Alexandrescu a întrebat care este motivul pentru care Traian Băsescu nu a mai ascultat-o și nu l-a schimbat pe Florian Coldea în momentul în care ar fi putut face acest lucru.

”N-a mai putut. Nu mai avea puterea, va spun ce se va intampla si cu Iohannis, sa speram ca are suficienta inteligenta cat sa invete din experienta de dinainte. Era prea tarziu, nu te mai asculta nimeni. N-a mai vrut Maior. Basescu nu putea sa-l schimbe singur. A fost acolo o disputa constitutionala daca presedintele care l-a propus pe Coldea poate sa-l revoce.

Opiniile, deja Statul Paralel era peste tot, preluase CCR ICCJ. Spunea ce trebuia. Era pe finalul mandatului lui Basescu, cine mai asculta ce spune Basescu?! I s-a spus ca nu are posibilitate sa il revoce si ca doar propunerea o face presedintele, revocarea de Maior. Presedintele a vrut sa mearga in Parlament sa-i revoce pe amandoi. Era prea tarziu, la guvernare nu mai era PDL. Majoritatea din parlament era PSD-PNL. Cine-i mai trecea lui Basescu revocarea lui Maior si a lui Coldea?”, spune fostul ministru.

A fost o luptă împotriva lui Traian Băsescu

Jurnalista Anca Alexandrescu a precizat ulterior că ”PSD-PNL au castig alegerile prin lupta impotriva sistemului”, însă Elena Udrea a spus că ”în 2012 era lupta impotriva lui Basescu, nu a sistemului”.

Adus în discuție fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, fostul ministru al Turismului a spus ”mpotriva sistemului adica a lui Traian Basescu pentru ca sistemul statului paralel era bine. Ponta e finul lui Maior, deci era… sa fiu cinstita sa spun ca nu era agreat de Florian Coldea care avea alte planuri pentru presedintia Romaniei nu-l agrea pe.. ”.

”Eu cred ca ei au cautat. Parerea mea e ca in 2013 cand… ma intorc, pornesc de la o intrebare sau un comentariu vazut la tv: las-o pe Udrea, isi merita soarta pentru ca si ea facea parte din Statul Paralel. Nu. Din Statul Paralel n-au facut parte politicieni. Statul Paralel s-a raportat la politicieni in 2 feluri: i-a folosit, s-a folosit de ei.

Poate politicienii dupa 2015, da.. dupa 2015 partide create artificial, crescute pe Facebook, care n-au intrat in contact cu cetateanul niciodata, Nu stii cine e, si lideri artificial crescuti pe Facebook, nu zic ca n-or fi competenti unii”, spune aceasta.

USR, o creație a Statului Paralel

Elena Udrea a precizat că se referă la cei din USR.

”Ma refer la cei de la USR, poate nu toti, planul a fost o creatie a Statului Paralel. Clar. USR da. Ulterior au mai fost incercari, M10, de care am vorbit. Partidul facut de Monica Macovei avea tinta sa ia din votul PMP-ului. A esuat pentru ca si-a ales un lider necarismatic. Daca e cineva mai cu o opinie mai defavorabila decat era impotriva mea, aduceti-va aminte prin ce am trecut eu, poze publicate, sot arestat cu 2 saptamani inainte. Era Monica Macovei, ca dovada ca nu a reusit. Ei s-au luptat ca Macovei sa ia un scor mai mare decat mine la prezidentiale tocmai sa se arate ca urmasa politica a lui Basescu ar fi Macovei.

Ea n-a luat voturi si pe mine m-au arestat. Urmasi politici n-au mai fost. Din Statul Paralel n-au facut parte politicieni, ei fie au slugarit Statul Paralel de frica, pentru a se folosi de oportunitati, functii, fie au fost executati cum sunt eu. Eu sunt capul listei celor executati. Daca ma uit pe lista, e scurta. Restul au scapat pe parcurs”, spune fostul ministru al Turismului.

Procesul Elenei Udra își amână sentința

Nu în ultimul rând, analistul politic Cozmin Gușă a vorbit, duminică seara, pe marginea interviului oferit de către Elena Udrea pentru Realitatea Plus.

”Cu toata compasiunea pentru ce pateste, mi se pare mult prea ocolita calea, mult prea protejat sistemul despre care vorbeste (Udrea – n.r.). Statul Paralel este un sistem plasat odata cu venirea lui Soros in Romania, in ianuarie 2005. (…) Am patit-o pentru ca i-am luat apararea lui Rares Bogdan. Vinovat, nevinovat, pomenit, nepomenit in dosarul in cara el este scos acum ca tinta. La fel probabil ca s-a intamplat si cu Elena Udrea. (…)

Miscarea ei catre Stolojan in 2003 a fost prima bresa. M-am suparat pe Elena in 2004, dupa ce Basescu a castigat alegerile. Ca sa se vada si rolul CIA, cat a fost Soros, cat au fost Serviciile. (…)

Cunosc cel mai bine istoria pe care, dupa parerea mea, ea refuza sa o prezinte asa cum e ea. Statul Paralel a fost creat in 2005 si a fost continuat de Basescu, daca vrem sa fim corecti. Astept si episodul de maine si episoadele viitoare (din interviu – n.r.) pentru ca Elena sa vorbeasca.

Cred ca acest procest isi amana sentinta pentru ca Elena Udrea sa isi amane dezvaluirile. Dezvaluirile adevarate nu au cum sa il excluda pe Basescu.

In 2004, in campanie, cei 3 care se pregatesc sa rupa PNL (Blaga, Videanu si Berceanu) erau oameni lui Nastase in interiorul campaniei lui Basescu. Din acest moment se faceau sedinte separate de multe ori pentru ca ei sa nu participe. Basescu era total izolat, total tradat in foarte multe episoade din 2004.

Cei care azi vor sa rupa PNL – scenariul este cu repetitie. Ei au mai facut-o odata. S-a facut intalnirea Basescu-Nastase, care a iesit foarte prost pentru Nastase. Dorin Iacob stie de ce n-a mers Basescu la puscarie in 2004 si cum s-a votat in Consiliul general.. Basescu atunci a creat un val din greseala PSD.

Conform campaniei pe care a dus-o si conform faptelor lui Nastase, privatizarile de la acea vreme – in vremurile alea el nu mai merita demnitatea de presedinte al Romaniei pentru ceea ce a facut. Sigur, ca nici Basescu nu o merita, dar ce sa facem daca Stolojan a picat sub securea lui Hrebenciuc?

Chiar daca pare ca spune multe (Udrea – n.r.), nu acopera nici 10% din tematica pe care o cunoaste”, a mai spus acesta.