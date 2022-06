Vestea momentului pentru Putin! Nici măcar el nu se aștepta: N-ar fi asta o ironie?

Sursă: Kremlin.ru

Deseori, războaiele au schimbat cursul istoriei, iar conflictul din Ucraina are toate șansele să facă asta din nou. Surpriza cea mai mare va veni tocmai pentru Vladimir Putin, cel care a ordonat debutul invaziei din Ucraina, se arată într-un material de opinie semnat de Thomas L. Friedman pentru The New York Times.