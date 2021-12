Într-un interviu acordat la România Tv, Marcel Ciolacu anunță că un guvern capabil poate găsi finanţare atât pentru majorarea pensiilor cât și a salariilor românilor, iar acest lucru este susținut de cifre.

El susține că bani există, adăugând că România a înregistrat cel mai ”îndrăzneț” PIB pe investiții. Liderul PSD a subliniat faptul că s-a săturat să audă de la Guvern că nu există bani suficienți, în contextul în care cifrele sunt destul de clare.

Totodată, el a mai adăugat că există soluții și pentru parteneriate la companiile de stat, dând exemplu situația din alte țări.

„Exista acesti bani. In primul rand avem totusi si cel mai indraznet procent din PIB, de 7%, pe investitii. In primul rand, la bugetari inca nu s-a marit nimic, ci la salariul minim. In acest moment nu exista in sistemul bugetar persoane cu salariul minim.

Nu se poate ca in privat sa fie 1,9 milioane de romani cu salariu minim. Au doi ani să-şi califice forţa de munca. Trebuie sa ne uitam la cifrele reale. In acest moment, 7,2% din PIB se aloca pensiilor. Media europeana este intre 12,2 si 12,8%. Eu m-am saturat sa tot aud de la guverne incompetente ca nu exista fonduri.

Putem face parteneriate la companiile de stat, cum au facut si alte tari. De exemplu, este clar ca Aeroportul Otopeni trebuie marit.”, a declarat preşedintele PSD, la România Tv.

Pensiile și salariile vor fi majorate

Amintim faptul că Marcel Ciolacu a anunțat încă de la investirea guvernului faptul că România se confruntă cu o situație fără precedent atât din punct de vedere sanitar cât și financiar.

El anunța atunci o majorare a pensiilor, alocațiilor, dar și a salariului minim care ar urma să intre în vigoare de la data de 1 ianuarie 2022. Totodată, Ciolacu făcea referire și la un autor în plus pentru pensionarii care încasează pensii mici, pe care aceștia îl vor putea folosi în perioada iernii, având în vedere facturile crescute.

„România trăieşte în săracie, foame şi frig, s-a scumpit tot ce se putea scumpi, avem o inflaţie record. De acum avem datoria să scăpăm prăbuşirea nivelului de trai, PSD va pune în aplicare din prima lună de guvernare pachetul social, vom creşte alocaţiile, pensiile, salariul minim şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap.

Pensionarii cu cele mai mici pensii vor primi un ajutor pentru a-şi plăti facturile în această iarnă. M-am săturat să aud mereu, nu sunt bani pentru oameni, PSD a venit la guvernare în momente grele şi a crescut veniturile. Aşa vom face şi acum, vom aduce mai mulţi bani la buget şi vom completa veniturile tuturor oamenilor. E nevoie să punem capăt haosului sanitar (…)”, a declarat preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.