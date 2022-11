Florin Piersic Jr. are un mare regret atunci când vine vorba de tatăl său. Chiar dacă a evitat de-a lungul timpului să dea detalii despre relația pe care o are cu tatăl său, acum s-a aflat adevărul. Denise Rifai a reușit să descopere, în cadrul emisiunii de la Kanal D, ce păreri de rău există în inima Juniorului în legătură cu părintele său.

În anul 1962, Florin Piersic își unea destinul cu Tatiana Iekel. În urma iubirii lor a rezultat și un băiat, Florin Piersic Jr. Cei doi parteneri de viață au decis, însă, să se separe în anul 1974, după nu mai puțin de 12 ani de mariaj. După divorț, actorul, acum în vârsta de 86 de ani, se pare că nu a păstrat o relație extrem de apropiată cu fiul său. Din declarațiile lui Florin Piersic Jr s-a aflat care este cea mai mare supărare a acestuia.

Răspunsul suprinzător al lui Florin Piersic Jr. în legătură cu tatăl său

Invitat în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Florin Piersic junior a făcut o serie de dezvăluiri atât despre viața personală, cât și despre cea profesională. Întrebat dacă și-a dorit vreodată ca Florin Piersic să nu fi fost tatăl său, el a oferit un răspuns de-a dreptul surprinzător.

„Da, da. Mi-am dorit de mai multe ori, mai ales în adolescență.”, a spus acesta. Comentariul făcut poate fi interpretat ca un semn că cei doi nu au avut o relație foarte bună.

Întâlnirea care l-a lăsat mut de uimire

De altfel, aceasta nu este prima oară când Florin Piersic Jr. spune că nu a avut și nu are o relație apropiată cu celebrul său tată. În urmă cu ceva timp, acesta a povestit cum a decurs o întâlnire dintre ei.

„Eu am fost în pandemie, am avut un spectacol, la Zalău și am fost la cabană la el, ca să îi fac o surpriză. Și… panică. Când m-a văzut la poarta casei… Eu o sunasem pe soția lui, întrebasem dacă sunt acasă pentru că voiam să îi fac o surpriză. Când m-a văzut s-a blocat, a venit la mine, nu știa cum să facă și mi-a întins pumnul. Asta, cumva, m-a șocat. Dar, după aceea, la un sfert de oră, stătea de vorbă cu colegul meu de la tehnic, la un metru distanță”, a povestit Juniorul.

În opinia sa, tatăl său avea nevoie de un public. Cum fiul nu a putut fi publicul său, „l-a agățat” pe omul respectiv.

„Și apoi m-am gândit, m-am pus în situație… nu îmi văd copilul de un an, bine…Nu mai e copil, dar să îi miros părul sau ceva, să îmi bag nasul în ceafa lui, ceva… Există undeva o ruptură, care nu poate fi niciodată cusută. Nu am cum pentru că noi nu am avut o relație reală” , a spus mai tânărul actor.

În ceea ce privește relația dintre Piersic Junior și Piersic Senior, primul a caracterizat-o ca fiind una corectă, dar nu profundă.

„Normal că îl iubesc, că e tata. Acum 20 de ani, îmi era greu să înțeleg, dar acum…”, a mărturisit fiul lui Florin Piersic în emisiunea „Marius Tucă Show”.