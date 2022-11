Dan Negru nu a primit autorizație să filmeze cu Florin Piersic la Hollywood

Dan Negru avea în plan să filmeze timp de zece zile, împreună cu Florin Piersic, o ediție specială în SUA, cu ocazia Crăciunului. Totuși, planul nu va putea fi dus până la capăt, deoarece autoritățile americane nu și-au dat acordul ca filmarea să aibă loc lângă locuințele vedetelor, din motive de securitate.

„L-au blocat autoritățile (n.red. pe Dan Negru). Este vorba de securitatea vedetelor… De exemplu, în Carmel by the Sea, unde are vilă Brad Pitt, o zi de filmare costă cam 1.500 de dolari, nu era asta o problemă pentru Dan, doar că este vorba de niște autorizații, care nu s-au rezolvat”, a declarat o persoană apropiată situației pentru cancan.ro

Potrivit sursei menționate, Dan Negru ar fi luat legătura cu mai multe persoane importante pentru a-i face legătura cu actori faimoși. Mai mult, realizatorul TV a cumpărat din timp biletele.

Dan Negru a făcut o tradiție din a difuza în fiecare an, cu ocazia Crăciunului, o ediție specială cu Florin Piersic

Amintim că Dan Negru a făcut o tradiție din a difuza în fiecare an, cu ocazia Crăciunului, o ediție specială cu Florin Piersic. Vedeta spunea anul trecut că Florin Piersic este „cel mai popular actor român din toate timpurile”, iar „poveștile lui sunt gustate de toate generațiile”.

De asemenea, Dan Negru a spus la momentul respectiv că „brandul Piersic” are o putere foarte mare în țara noastră.

„Cred că Florin e cel mai popular actor român din toate timpurile și cred că poveștile lui sunt gustate de toate generațiile, ca și Crăciunul. Acu’ niște ani am început tradiția Crăciunului cu Florin. Anul trecut, am propus din nou proiectul unei televiziuni generaliste, dar l-a refuzat, așa că m-am dus cu el la o televiziune de știri, cu un public mai mic.

În seara de Ajun, televiziunea mai mică a bătut în audienţă televiziunea mai mare cu interviul meu cu Florin. Asta înseamnă brandul Piersic în România”, a declarat Dan Negru pentru revista Viva!