Medicul oftalmolog Monica Pop a vorbit despre proiectul controversat al Guvernului care vizează domeniul Sănătății. Astfel, documentul prevede că cei care vor dori să beneficieze de serviciile medicale ale unui anumit specialist vor putea face acest lucru în baza unei coplăți. Potrivit ministerului Sănătății măsura vine în sprijinul pacienților.

Sistemul care funcționează acum este fezabil

De asemenea, proiectul prevede o serie de schimbări importante în ceea ce privește medicina de familie. Dacă este aprobat, medicii de familie și-ar putea desfășura activitatea atât în centre ambulatorii, dar și în unități de primiri urgențe.

Pe de altă parte, se vorbește și despre înființarea unor centre de medicină comunitară pentru cei care fac parte din categoriile de risc, transmite Antena 3 CNN.

„Un medic foarte bun e foarte solicitat și ce se face dacă se trezește cu 100 de solicitări. Ce fac oamenii ăia acum? Cum îi departajează cineva?

Eu cred că sistemul care funcționează acuma este fezabil pentru că oamenii vin în funcție de programările la profesorul respectiv. Așa, dacă unul are bani mai mulți, se programează mai repede? Nu-i normal. Deci, nu am înțeles ce vor să facă și cum vor să facă. Și sper să nu se întâmple așa ceva”, a declarat medicul Monica Pop pentru sursa citată.

Nu este corect pentru absolvenții de medicină

Ea vorbește despre situația absolvenților de medicină care sunt nevoiți să învește atâția ani și după aceea nu pot lucra. Monica Pop spune că nu este corect pentru medici care nu iau examenul de rezidențiat.

„Dar să știți că, după părerea mea, ar fi mai ușor să se facă altceva. Să știți că un absolvent de medicină nu are dreptul să lucreze absolut nimic în lumea asta dacă nu ia examenul de rezidențiat și nu e drept. Să știți că noi când am terminat facultatea, aveam dreptul să fim medici, se numeau medici de medicină generală, adică un fel de, dacă vreți, un fel de medic de familie, poate ușor sub.

Între timp s-a creat catedră. Nu-i normal, învață 6 ani să nu poată lucra absolut nimic. Deci vă spun, în afară de reprezentant al unei firme de medicamente, nu poate fi nimic. Nu poate practica meseria sub nicio formă. Unde ați mai auzit? Inginerul dacă termină politehnica, nu poate lucra? Poate și oricine poate, numai medicul nu.

Deci acei medici care nu iau examen de rezidențiat sau care nu se înscriu la examenul de rezidențiat, dar sunt absolvenți de medicină, deci teoretic sunt medici, ar trebui cooptați pentru lucrurile astea pregătiți într-un fel și să facă lucrurile astea, pentru că nu e drept”, mai spune medicul.

Foarte mulți care nu plătesc asigurări de sănătate

Monica Pop mai spune că România mai are o problemă mare „pe care decidenții o știu foarte bine”.

„Poate că ar trebui să existe asigurări diferite. În toate țările există așa, asta s-ar putea, da. Numai că și acolo e nedrept. Pentru că cei care nu au bani nu-și pot permite așa ceva. Și mai e o problemă foarte mare la noi, pe care decidenții o știu foarte bine, dar n-au curajul să spună nimic.

Sunt foarte mulți care nu plătesc asigurări de sănătate. Nu plătesc, iar când se îmbolnăvesc vor la cel mai bun doctor, la cel mai bun spital”, a declarat Monica Pop.