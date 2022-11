Fostul manager al Spitalului de Oftalmologie din Capitală, Monica Pop, a trecut prin momente extrem de dificile. Medicul a fost diagnosticat cu cancer de colon și a trecut deja prin 5 operații, ultima fiind în vară.

„Am vorbit public adesea de boala mea, am militat mereu pentru pacienții cu cancer, pentru a nu fi descurajați de afirmațiile iresponsabile mereu auzite („boală letală, boală necruțătoare, boală neiertătoare’ etc), în loc de a fi informați corect că e o boala foarte severă, dar tratabilă și nu de puține ori, vindecabilă!

Eu supraviețuiesc de ani în urma unui cancer de colon, cu 4 operații pâna acum (și… mai urmează), tratamente chimioterapice variate, etc. În afara de perioadele de spitalizare pentru operații, am mers mereu la lucru din ziua următoare externării.

Cum am putut! Iar la ultima operație, (meta hepatice) la externare am plecat direct la spitalul nostru, conducând eu! M-am tratat numai în România, exclusiv, atât operator cât și că medicație oncologică! Inclusiv acum!

Foarte important: bolnavii să facă tratament, dar să nu întrerupă activitatea, să evite orice elemente negative, să nu vorbească obsesiv despre boală, etc! De folos, sigur, tuturor pacienților oncologici de la o colegă de suferință, medic, supraviețuitoare!”, a scris Monica Pop pe Facebook.

Nu a dat importanță simptomelor

Monica Pop a recunoscut faptul că nu a dat importanță simptomelor și a crezut că e ceva trecător.

„Tipul de neoplazie pe care am avut-o eu este un cancer de colon. Am avut simptome în sensul că aveam intermitent, cam la două luni, niște crampe destul de puternice, care mă țineau o zi. N-am dat importanță, că am zis că sigur e un colon iritabil pentru că mă tratam ca pentru un colon iritabil și mergea, deci era bine. Și cu toate acestea s-a întâmplat așa. Pe urmă am avut un șoc puternic.

Și am avut un stres îngrozitor, dar când am ajuns la spital, colegul respectiv a zis: „Monica, ești foarte-foarte albă la față. Du-te și fă ceva’. Eram ca o coala de hârtie. A doua zi de dimineață a început peritonita.”, a povestit în urmă cu ceva timp Monica Pop, la Antena 3.

Monica Pop a dezvăluit cum a trecut peste acest moment greu

Medicul Monica Pop a dezvăluit cum a reușit să treacă peste această boală cruntă.

„Eu am niste principii, asa cum ati vazut n-am vrut sa stau acasa si am recomandat tuturor bolnavilor, celor care au trecut prin experiente de genul acesta, sa nu stea acasa si sa nu faca nimic, in masura in care pot fizic.

A apărut o mică recidivă sub tratament, dar asta este boala – boală severă și gravă, dar de stăpânit. Vă dați seama, când am auzit că trebuie o nouă intervenție chirurgicală – a cincea – și mai ales că sunt și eu medic și știu foarte bine ce înseamnă pentru chirurgi să opereze un abdomen cu patru operații în antecedente.

Acolo sunt niște aderențe foarte greu de ajuns în zona respectivă și știam foarte bine cât este de greu – și pentru ei, și pentru mine. Am depășit lucrul acesta, ce să fac, nu am avut de ales și am ales, și bine am făcut, Spitalul Fundeni, despre care nu știam nimic.” a mai spus Monica Pop.