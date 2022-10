Mirabela Dauer a trecut printr-o experiență îngrozitoare. Artista nu mai poartă bijuterii din cauza asta. Ce s-a întâmplat, de fapt?

Mirabela Dauer a trecut prin momente extrem de neplăcute în urmă cu câțiva ani, atunci când a fost nevoită să se prezinte la secția de poliție pentru a depune plângere împotriva menajerei sale. Totul se întâmpla în anul 2015, atunci când artista a acuzat-o pe menajera sa de faptul că i-a furat o sumă importantă de bani, cât timp ea nu a fost acasă.

De atunci, Mirabela Dauer preferă să nu mai poarte bijuterii de valoare pentru a nu trece, din nou, printr-o astfel de experiență.

Artista a mai spus că nu a crezut niciodată că menajera sa va face acest lucru, subliniind că aceasta și-a cerut scuze și că a promis că îi dă înapoi toți banii. În plus, cunoscuta artistă a mai spus că regretata Stela Popescu i-a recomandat-o pe această menajeră, care și ei i-a furat din casă.

„A fost prima dată în viața mea când am lăsat acasă acel port pentru carduri și am plecat la Chișinău. S-a dus și a scos toți banii de pe card. Am anunțat politia, au prins-o, ea și-a cerut scuze, a zis că mi-i dă înapoi pe toți.

Pe ea mi-a dat-o Stela Popescu căreia și ei i-a furat. La Stela a stat 12 ani, era unguroaică, era sora mea, prietena mea, copilul meu, era totul. Eu nu am crezut că ea o să mintă atât de tare, atâta timp. Eu mă dădeam de ceasul morții”, spune Mirabela Dauer.

Menajera ei mințea foarte mult

Mirabela Dauer a mai declarat la Kanal D că menajera ei a venit la un moment dat bătută și cu goluri de păr în cap, precizând că soțul ei i le-ar fi provocat. Artista mai spune că nu a fost niciodată la ea acasă, însă atunci când s-a întâmplat furtul, a mers până la urmă la casa ei, însă nu era acolo unde pretindea că este.

Drept urmare, Mirabela Dauer spune că totul a fost premeditat. Chiar și așa, artista a mai spus că îi era milă de ea.

„A venit într-o zi bătuta și avea goluri de păr în cap, a zis că i le-a smuls bărbate-su. Nici în ziua de azi nu știu ce a făcut, dar mințea îngrozitor. Eu nu am fost niciodată la ea acasă, dar când s-a întâmplat cu furtul, m-am dus la ea acasă și nu era casa ei acolo. Eu zic că a fost premeditat totul.

Era gospodină, îmi era milă de ea. Aveam o terasă, am închis-o cu termopane și un geam era crăpat de sus până jos și am întrebat-o ce s-a întâmplat. Mi-a zis că s-a crăpat, că e ceva de la Divinitate”, a povestit Mirabela Dauer.

Viața Mirabelei Dauer a fost departe de una fericită

Artista a povestit la un moment dat că viața ei nu a fost mereu una roz și asta din cauza bătăilor pe care le primea de la fostul ei soț. Mirabela Dauer spune că Doru Traian Popovici era un împătimit al alcoolului și că acesta o bătea destul de des.

„După doar două săptămâni de la oficializarea relaţiei, mi-am dat seama că am greşit crunt măritându-mă cu el. Au început bătăile. Popovici bea din cale-afară de mult. După ce am rămas însărcinată, mi-am zis că, poate, după naşterea copilului se va schimba. S-a bucurat grozav când a aflat că va fi tată. Rărise semnificativ şi bătăile. Însă după ce am născut şi m-am întors acasă, bătăile au reînceput mai rău ca înainte.

N-am mai putut să alăptez, căci îmi secase laptele din cauza atâtor bătăi. Popovici nu m-a ajutat deloc după ce am născut. Un an şi jumătate m-am chinuit îngrozitor. Copilul plângea foarte mult, mai ales noaptea, iar bătăile reîncepuseră”, a povestit Mirabela Dauer.