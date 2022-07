Drama neștiută a Mirabelei Dauer! A fost traumatizată pe viață: M-a mutilat

Mirabela Dauer a trecut printr-o dramă fără precedent, despre care nu a vorbit deschis de multe ori. Artista are o carieră minunată, dar lucrurile pe plan sentimental au mers extrem de prost.

După un mariaj eșuat, artista a decis să își unească destinul cu cel al regizorului de montaj din Televiziunea Română, Traian Popovici. Despre acest mariaj, Mirabela Dauer spune că a fost cea mai mare greșeală a vieții ei.

Cei doi ai fost căsătoriți în perioada 1972 – 1980, asta după ce solista a mai avut un mariaj de cinci ani cu Willy Dauer. Despre al doilea soț, Mirabela Dauer nu are cuvinte prea frumoase, amintindu-și că acesta devenea foarte violent după ce consuma băuturi alcoolice.

Artista povestește că ruptura dintre ei s-a produs definitiv atunci când băiatul ei avea vârsta de 2 ani. În cartea sa biografică, numită ”Pe drumul vieții”, solista a povestit că în anul 1980, atunci când se afla la mare împreună cu soțul și cu copilul ei, acesta s-a îmbătat foarte tare și a mutilat-o, după ce a lovit-o de mai multe ori cu fierul de călcat.

”Un an şi jumătate m-am chinuit îngrozitor. Copilul plângea foarte mult, mai ales noaptea, iar bătăile reîncepuseră. Picătura care a umplut paharul a fost o întâmplare petrecută la mare, în 1980. Eram cu el şi copilul.

Eu cântam pe litoral, aveam spectacol în fiecare seară, trebuia să câştig mulţi bani, pentru că aşa voia soţul meu. Într-o seară, după concert, m-am întors la hotel. Popovici nu era în cameră. A apărut în scurt timp, beat, abia se mai ţinea pe picioare.

A intrat în cameră, dar nu pe uşă, ci prin balcon. Şi, brusc, a început să dea în mine cu fierul de călcat. M-a mutilat. A făcut un scandal îngrozitor, toată lumea ieşise din camere să vadă ce se întâmplă”, povestește îndrăgita artistă.

Avocatul a vândut procesul

În cartea sa, Mirabela Dauer a mai spus că a fost dusă de urgență la spital și că soțul ei de la acea vreme a venit cu flori și și-a cerut scuze, dorind să se împace cu artista, însă aceasta nu a mai dorit să îi acorde nicio șansă.

Drept urmare, aceasta a dorit să divorțeze de Traian Popovici, în timp ce anumiți prieteni i-au recomandat un avocat specializat în astfel de probleme.

Din păcate, acesta a vândut procesul avocatului lui Traian Popovici, iar artista a pierdut procesul după ce soțul ei spusese că a prins-o pe aceasta cu un alt bărbat.

Mirabela Dauer spune că a plătit pensie alimentară timp de 18 ani și că prima dată când și-a revăzut copilul după divorț a fost atunci când acesta avea 12 ani. Chiar dacă fiul ei, Dan Alexandru Popovici, are acum vârsta de 44 de ani, el nu dorește să își vadă mama.

”Am fost dusă de urgenţă la spital cu Salvarea. A doua zi a venit şi Popovici, cu flori. Voia să-l iert, dar de data asta nu am mai putut. I-am spus că vreau să divorţez. Zece zile am stat în spital. După ce am ieşit, nişte prieteni mi-au recomandat un avocat pentru divorţ.

Avocatul ăsta m-a nenorocit. A vândut procesul avocatului lui Popovici. La proces, fostul meu soţ a zis că m-a prins cu alt bărbat în pat. Popovici mi-a luat copilul, apoi mi-a luat tot”, spune Mirabela Dauer.