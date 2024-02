Mirabela Dauer s-a măritat pentru prima dată la 18 ani. Prima ei căsnicie a durat doar cinci ani. Chiar dacă a fost o perioadă scurtă de timp cu primul soț, prima căsnicie rămâne în amintirea ei ca fiind „plină de frumusețe”.

Relație ei cu Willy Dauer nu a fost una romantică, ci una de prietenie.

L-a întâlnit la doar 18 ani. Căsnicia lor a fost plină de bucurie. Mergeau împreună la evenimente sociale. El a fost cel care a inițiat-o în dans, însă nu au găsit compatibilitate ca parteneri de viață, ci doar ca prieteni.

Doru Traian Popovici a fost al doilea soț. Dacă prima căsnicie i-a adus multe bucurii, a doua i-a adus numai suferință.

Al doilea mariaj al ei a fost unul dintre cele mai întunecate capitole ale vieții sale. Căsnicia ei cu Traian Popovici o consideră cea mai gravă greșeală a vieții ei.

A fost victima violenței domestice. La un moment dat, chiar a fost mutilată cu un fier de călcat. Doru Traian Popovici era dependent de alcool.

La scurt timp după ce și-au oficializat relația, au început agresiunile fizice. Totuși, atunci când a rămas însărcinată, soțul ei s-a bucurat mult. N-o mai lovea.

A sperat că relația lor se va îmbunătăți odată cu nașterea copilului. Din nefericire, a fost invers. La scurt timp după ce-a născut, soțul ei a început să redevină violent.

N-a putut să alăpteze, deoarece laptele i s-a uscat din cauza loviturilor. Soțul ei n-a ajutat-o deloc după naștere. Un an și jumătate a suferit enorm. Copilul plângea intens, în special în timpul nopții, așa că abuzurile fizice au continuat nonstop. A divorțat de soțul ei în anul 1980.

„Eram cu el şi copilul. Eu cântam pe Litoral, aveam spectacol în fiecare seară, trebuia să câştig mulţi bani, pentru că aşa voia soţul meu. Într-o seară, după concert, m-am întors la hotel. Popovici nu era în cameră.

A apărut în scurt timp, beat, abia se mai ţinea pe picioare. A intrat în cameră, dar nu pe uşă, ci prin balcon. Şi, brusc, a început să dea în mine cu fierul de călcat. M-a mutilat. A făcut un scandal îngrozitor, toată lumea ieşise din camere să vadă ce se întâmplă.

Am fost dusă de urgenţă la spital cu Salvarea. A doua zi a venit şi Popovici, cu flori. Voia să-l iert, dar de data asta nu am mai putut. I-am spus că vreau să divorţez. Zece zile am stat în spital.

După ce am ieşit, nişte prieteni mi-au recomandat un avocat pentru divorţ. Avocatul ăsta m-a nenorocit. A vândut procesul avocatului lui Popovici. La proces, fostul meu soţ a zis că m-a prins cu alt bărbat în pat. Popovici mi-a luat copilul, apoi mi-a luat tot”, a povestit ea în cartea biografică „Pe drumul vieţii”.