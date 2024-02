Mirabela Dauer este una dintre cele mai mari artiste din România. Totuși, nu mulți știu că a făcut o schimbare semnificativă în viața sa. Mai precis, aceasta a trecut de la iudaism la ortodoxism.

Chiar dacă are o strânsă cu familia sa din Israel, artista a simțit nevoia să-și găsească calea spirituală în ortodoxism. Decizia a luat-o în 1996, când s-a convertit oficial. Această schimbare a fost una hotărâtă și profundă.

Mai mult, a dorit ca la finalul vieții să fie condusă pe ultimul drum în România, alături de prietenii și cei dragi care îi împărtășesc credința ortodoxă.

„Eu sunt evreică, după părinții mei. Eu sunt la o vârstă, dar vine o vreme în viaţa ta când trebuie să fii îngropat. Aici, în România, eu nu mai am pe nimeni. Tu vezi aşa că prietenii mei m-ar pune într-un coșciug și m-ar duce în Israel să mă îngroape? Eu acolo am sora, am nepoţi, am familie. N-are cine să mă ducă acolo. Cine mă îngroapă pe mine aici? Toți prietenii mei sunt ortodocși.

Nu doar de asta m-am ortodoxit. Eu mă duc în biserică de când mă ştiu eu. Voiam să fac semnul crucii. De mică am fost înţeleaptă şi nu am făcut lucruri rele şi nu îmi făceam cruce, dar acum pot. Îmi doream să îmi fac semnul crucii. Familia mea care este în Israel este foarte înţeleaptă. Nici sora mea, nici nepoata mea, nimeni nu s-a supărat. M-am unit cu acelaşi Dumnezeu. M-am ortodoxit”, a declarat Mirabela Dauer, în emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV.