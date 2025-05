Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, a oferit o imagine sinceră și simplă despre programul său zilnic, care nu suferă modificări majore nici măcar pe 19 mai, atunci când România va avea un nou președinte.

Într-un interviu recent, Mirabela Grădinaru a dezvăluit că nu și-a făcut planuri speciale pentru această zi, subliniind că va urma rutina obișnuită. Ziua începe devreme, cu trezirea la ora 6, urmată de pregătirea și ducerile copiilor la școală și grădiniță. La ora 9, ea pleacă spre locul său de muncă, unde activează într-o companie auto de renume din România.

În timpul campaniei electorale, Mirabela Grădinaru și-a menținut activitatea profesională, jonglând cu responsabilitățile de la serviciu și cele familiale. Dacă înainte de campanie Nicușor Dan obișnuia să se ocupe de ducerea fiicei la școală, în ultimele luni această grijă a trecut în mâinile partenerei sale.

Mirabela Grădinaru, partenera primarului general Nicușor Dan, a vorbit public pentru prima dată în detaliu despre momentele dificile prin care a trecut în rolul de mamă. Într-un interviu acordat publicației „Totul despre Mame”, aceasta a relatat experiențele marcante ale nașterii premature ale celor doi copii ai cuplului.

Potrivit declarațiilor sale, fiica lor s-a născut înainte de termen în 2016, iar primele luni au fost dominate de vizite constante la medici și temeri legate de posibile complicații de sănătate.

O situație similară s-a repetat în 2022, când și băiatul cuplului a venit pe lume prematur. De această dată, problemele de sănătate s-au manifestat sub forma unui reflux gastric sever, care a impus o perioadă dificilă în primele luni de viață.

Aceasta a decis să urmeze un regim alimentar strict pentru a putea continua alăptarea, în ciuda recomandărilor medicale de a o întrerupe.

„Mi-am dorit ca al doilea copil să fie născut la termen, dar tot prematur s-a născut și el. Și aici au fost, din nou, aceleași temeri… Sunt acele ecografii transfontanelare care ne sperie. Eu îi înțeleg și pe domnii doctori că n-au cum să te asigure de absolut nimic, atâta timp cât ecografia naște niște semne de întrebare. Dar nu a mai fost aceeași teamă pe care am avut-o cu primul copil, pentru că trecusem deja prin toată această experiență.

Am așteptat. Am așteptat să treacă cele trei luni de zile. La el au fost și niște probleme gastrice: până la șase luni de zile am dormit doar în șezut cu el. Pe el l-am ținut doar la verticală, pentru că avea reflux gastric foarte violent. Dar toate acestea au trecut, cu regim alimentar strict, căci n-am vrut să renunț la alăptare, și am vrut să elimin orice factor care ar fi putut să îi provoace refluxul. Nu se știa dacă era ceva fiziologic sau o intoleranță alimentară.

Mi s-a cerut să renunț să-l mai alăptez, dar am considerat că trebuie să-mi ascult instinctul și mi-am zis că, dacă este ceva ce ține de mine (așa cum face fiecare părinte), o voi face. Sunt oameni care țin regim toată viața, așa că și eu voi putea să țin un regim alimentar atât timp cât e nevoie pentru ca el să fie alăptat”, a declarat Mirabela Grădinaru.