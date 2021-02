Veste importantă oferită de către ministrul de Externe, Bogdan Aurescu! Mergem spre crearea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă.

Bogdan Aurescu face un anunţ important

Bogdan Aurescu face un anunţ extrem de important pentru România. Ministrul afacerilor externe spune că ţara noastră a ajuns deja la etapa în care merge spre crearea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă.

Au existat deja reacţii foarte bune cu privire la oportunitatea şi necesitatea înfiinţării acestuia. “Această discuţie despre rezilienţă devine tot mai importantă, atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul NATO.

Ne confruntăm cu tot mai multe vulnerabilităţi, cu tot mai multe ameninţări, de diverse feluri, iar pandemia de COVID-19 a demonstrat şi ea, la rândul ei, necesitatea unei creşteri a gradului de rezilienţă strategică, atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul NATO, dar şi la nivelul statelor membre ale celor două organizaţii.

Prin urmare, anul trecut am discutat în mai multe rânduri cu diverşi experţi, cu factori de decizie de la diverse organizaţii internaţionale, am discutat cu omologi de-ai mei şi am tatonat ideea creării unei astfel de instituţii.

Am ajuns la etapa în care mergem spre crearea acestui centru euroatlantic pentru rezilienţă, care să fie o platformă integrată a eforturilor pe care atât la nivelul UE, cât şi la nivelul NATO statele membre le fac pentru a face faţă acestor riscuri.

Trebuie să găsim în aceaşi timp soluţii, pentru a cartografia vulnerabilităţile şi pentru a găsi formule de contracarare a acestora”, a precizat ministrul, conform Antena 3.

Aurescu a reamintit că a prezentat iniţiativa României de înfiinţare a unui astfel de centru atât pe 25 ianuarie, la reuniunea miniştrilor afacerilor externe ai statelor membre UE, precum şi la reuniunea miniştrilor de externe NATO din luna decembrie.

“Am transmis conceptul către toate statele din UE şi NATO şi avem deja reacţii foarte bune cu privire la oportunitatea şi necesitatea unui astfel de centru.

Centrul va fi creat, într-o primă etapă, ca instituţie în subordinea Ministerului Afacerilor Externe, după care, într-o a doua etapă, va fi internaţionalizat, prin cooptarea de experţi din state membre ale UE şi NATO.

Centrul va acorda expertiză atât pe plan intern, instituţiilor naţionale, cât şi statelor membre UE, respectiv NATO şi partenerilor acestor organizaţii.

Va acţiona ca o platformă integrată pe trei dimensiuni principale. Pe de o parte, va acţiona pentru reducerea riscurilor în anticipare şi adaptare prin colectarea de bune practici în materie de contracarare a factorilor care pot afecta rezilienţa statelor şi organizaţiilor, iar trei – prin cooperare în materie de cercetare.

Deci va face cercetare, pe de o parte, în acest domeniu şi pe de altă parte va oferi programe de instruire, de training pentru statele interesate. Prin urmare cred că va fi o instituţie foarte importantă nu doar la nivel naţional, dar şi la nivelul organizaţiilor din care facem parte”, a mai precizat Aurescu.