Nu toată lumea este de partea Simonei Halep, cazul de dopaj în care este implicată împărțind lumea tenisului. După cum se știe, constănțeanca a împlinit, zilele trecute, un an de când nu a evoluat într-un meci oficial. Asta a făcut ca multă lume să își dea cu părerea despre situația în care se află tenismena noastră.

Printre susținătorii săi, Halep are mulți jurnaliști străini, care au vorbit despre lentoarea cu care se mișcă lucrurile. Presiunea asupra Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a crescut și mai mult după ultimul anunț făcut de Simona Halep!

Ultimul intrat pe lista susținătorilor Simonei Halep este jurnalistul american John Horn. Acesta, nici mai mult nici mai puțin, a somat ITIA să nu mai tergiverseze procesul Simonei.

This is getting ridiculous… Get this done so Halep can move forward #USOpen #USOpen2023 https://t.co/nalK6cruE7

Incompetence and a complete disinterest in player welfare – or something else? I wonder if those in charge of the ITIA would happily accept being treated in the way they have treated Simona Halep? I suspect they wouldn’t. pic.twitter.com/uVXxm1PRkA

— Rob Norwood (@RobNorwood6) August 14, 2023